Стріляли навіть у новорічну ніч: бойовики 10 разів порушили режим тиші на Донбасі
За минулу добу, 31 грудня, окупанти на Донбасі 4 рази відкривали вогонь та провокували українських воїнів. Кількість обстрілів збільшилась у новорічну ніч, 1 січня. Так, ворог 6 разів порушили режим тиші вже 1 січня.
На щастя обійшлося без втрат і жертв, а про всі факти порушень українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ. Про це інформує штаб ООС.
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Де було неспокійно
- Всі порушення, здійснені 31 грудня, противник зробив в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід".
- Поблизу населеного пункту Старогнатівка, збройні формування Росії відкривали вогонь в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
- Неподалік Широкиного – з мінометів 82-го калібру та ручного протитанкового гранатомета.
- В районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.
- Поруч з Талаківкою – з підствольних гранатометів.
- Вже вночі 1 січня бойовики поблизу Авдіївки тричі відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- Біля Водяного ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Золотого-4 противник вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета, а неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї.
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Наразі ситуація в районі проведення ООС контрольована українськими воїнами.
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