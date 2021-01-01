За минулу добу, 31 грудня, окупанти на Донбасі 4 рази відкривали вогонь та провокували українських воїнів. Кількість обстрілів збільшилась у новорічну ніч, 1 січня. Так, ворог 6 разів порушили режим тиші вже 1 січня.

На щастя обійшлося без втрат і жертв, а про всі факти порушень українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ. Про це інформує штаб ООС.

Це цікаво Обмін полоненими та втрати від "перемир'я": як змінилась війна на Донбасі за 2020 рік

Де було неспокійно

Всі порушення, здійснені 31 грудня, противник зробив в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Поблизу населеного пункту Старогнатівка, збройні формування Росії відкривали вогонь в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного – з мінометів 82-го калібру та ручного протитанкового гранатомета.

В районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.

Поруч з Талаківкою – з підствольних гранатометів.

Вже вночі 1 січня бойовики поблизу Авдіївки тричі відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Біля Водяного ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Золотого-4 противник вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета, а неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї.

Пригадаймо На Донбасі у 2020 році загинули щонайменше 75 військових: поіменний список

Наразі ситуація в районі проведення ООС контрольована українськими воїнами.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу