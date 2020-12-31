Упродовж попередньої доби, 30 грудня, проросійські бойовики на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню. Через обстріли поблизу українських позицій, воїнам-оборонцям довелося відкривати вогонь у відповідь.

Так, ворожу активність фіксували і вдень, і ввечері 30 грудня. Про це інформує штаб ООС.

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Де окупанти відкривали вогонь

Поблизу Авдіївки збройні формування Росії кілька разів відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем.

Неподалік Старогнатівки ворог стріляв з великокаліберного кулемета.

Ввечері противник активізувався біля Попасної. Там російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На решті ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Серед оборонців бойових втрат та поранень, на щастя, немає.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Про факти порушень окупантами режиму припинення вогню вже повідомили представників ОБСЄ.

До теми На Донбасі бойовики 300 разів порушили режим тиші за одну добу

Від початку поточної доби, 31 грудня, на Донбасі зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Старогнатівки ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу