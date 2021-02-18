Російські окупаційні війська продовжують цинічно порушувати домовленості про режим припинення вогню на Донбасі. Через ворожі обстріли гинуть та зазнають поранень українські воїни.

Детально про щоденний перебіг ситуації на Сході України у 2021 році – читайте далі.

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Ситуація на Донбасі в лютому

1 лютого. Упродовж доби російські найманці 5 разів порушили перемир'я на Донбасі. Гатили неподалік Авдіївки, у районі Пищевика, біля Новомихайлівки та Південного.

2 лютого. Проросійські бойовики 8 разів порушували режим тиші. Неподалік Шумів ворог вів прицільний снайперський вогонь у бік позицій ЗСУ. На жаль, через це загинув український військовий.

Загинув Дмитро Власенко, старший матрос 503 окремого батальйону морської піхоти. Його поранення виявилось несумісним із життям.

Дмитро Власенко / Фото з фейсбуку 503 окремого батальйону морської піхоти

3 лютого. Бойовики вели вогонь у бік позицій українських захисників біля Гнутового та Водяного. Стріляли з автоматичного станкового, а також з підствольного гранатометів. Бойових втрат серед військових ЗСУ не було.

4 лютого. Окупаційні війська поранили українського захисника й облаштували позиції біля Кримського. Внаслідок обстрілу біля Південного воїн ЗСУ отримав вогнепальне поранення. Його оперативно госпіталізували.

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5 лютого. Російські найманці 5 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Спостерігачі зафіксували проліт безпілотника, який здійснив дистанційне мінування перед позиціями ЗСУ.

6 лютого. Ворог 13 разів гатив по позиціях українських військових. На жаль, 2 бійці Збройних сил України загинули, ще 4 – отримали поранення.

Загиблими героями були старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний. Вони служили у складі 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.



Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний / Фото з фейсбуку 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

7 лютого. На Донбасі зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Вони стріляли біля Золотого-4 та поблизу Луганського. А також – неподалік Новомихайлівки, там поранили українського захисника.

8 лютого. Протягом доби противник порушив режим припинення вогню на Донбасі 7 разів. Гаряче було біля Південного, Авдіївки, Пісків та Водяного. На прицільні обстріли ЗСУ надавали адекватну відповідь.

9 лютого. Російські найманці тричі порушили режим перемир'я, вогонь вони відкривали прицільно. Гатили з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької зброї та підствольних гранатометів.

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10 лютого. Бойовики на Донбасі 7 разів обстріляли позиції ЗСУ та поранили українського бійця неподалік Пісок. Також відкривали вогонь біля Водяного, Верхньоторецького, Золотого-4 та Південного.

11 лютого. Російські найманці 5 разів зривали домовленості щодо режиму тиші. Українські військові були змушені надавати їм відповідь. На жаль, загинули 2 бійці Збройних сил України.

Смертельне поранення біля Зайцевого отримав 36-річний військовий Олександр Глушко. Поблизу Новомихайлівки загинув 25-річний Владислав Лященко.

Олександр Глушко та Владислав Лященко / Колаж 24 каналу

12 лютого. Упродовж доби окупанти 7 разів порушили домовленості щодо припинення вогню. Біля Павлополя український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Його відвезли у лікарню.

13 лютого. Спостерігачі зафіксували 2 порушення режиму тиші. Ворог гатив з гранатометів поблизу Водяного та Старогнатівки. На щастя, бойових втрат серед наших захисників не було.

14 лютого. Російські бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ поблизу Водяного та Новоолександрівки. Неподалік Новолуганського на невідомому вибуховому пристрої підірвалися 3 українських воїнів.

Через травми, несумісні з життям, загинули капітан Олександр Войтенко, солдат В'ячеслав Олексієнко та старший солдат Дмитро Мироненко.



Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко / Колаж 24 каналу

15 лютого. Окупанти продовжили зривати перемир'я на Донбасі. Гатили неподалік Славного, Опитного та біля Світлодарська. На обстріли українські воїни давали адекватну відповідь.

16 лютого. Протягом доби на Донбасі зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Противник відкривав вогонь неподалік Водяного, а також поблизу населеного пункту Південне.

Ситуація на Донбасі в січні

1 січня. У перший день нового року російські бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим тиші. На численні обстріли ворога українські захисники надали адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед військових ЗСУ не було.

2 січня. Окупанти відкривали вогонь з гранатометів та кулемета біля Пісок. Неподалік Павлополя зафіксували неприцільні постріли зі стрілецької зброї, поблизу Лебединського – з великокаліберного кулемета. Загалом ворог тричі порушив режим тиші.

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3 січня. Бойовики 7 разів відкривали вогонь з різного виду озброєння в бік українських захисників. Стріляли поблизу населених пунктів Мар'їнка, Лебединське та Красногорівка, Пісків, Водяного, селища Південне та міста Світлодарськ.

4 січня. Окупанти 5 разів вели вогонь у бік позицій Збройних сил України. Зокрема, гатили поблизу населеного пункту Гнутове. Кілька неприцільних пострілів з гранатометів здійснили в районі Луганського.

5 січня. Російські бойовики відкривали вогонь в бік позицій українських військових неподалік від Гнутового й Водяного, поблизу Авдіївки та біля Пищевика. Загалом вони 4 рази порушили домовленості про режим тиші.

6 січня. Ворог 5 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, на околицях донецького аеропорту, в районі Опитного, окупанти відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового – зі стрілецької зброї.

7 січня. Протягом доби російські найманці 8 разів порушували режим тиші. Окупанти гатили із гранатометів різних систем, а також – великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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8 січня. Бойовики 9 разів порушували режим тиші. Неподалік Південного відкрили провокативний вогонь у напрямку, де проводилися ремонтні роботи щодо відновлення водопостачання для місцевих мешканців.

9 січня. Російські найманці проявляли збройну активність неподалік Луганського, також відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ в районі Водяного. Загалом ворог тричі порушував режим припинення вогню на Донбасі.

10 січня. Ворог обстріляв Авдіївку та Водяне. На щастя, втрат серед українських бійців не було. Про обстріли, здійснені російськими найманцями, Україна повідомила представників ОБСЄ.

11 січня. Російські найманці 10 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів, на жаль, загинув український захисник.

Ворожа куля забрала життя 38-річного Олега Андрієнка. Він був старшим солдатом 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.



Олег Андрієнко / Фото "Це моя Україна"

12 січня. Обстріли з боку бойовиків не припиняються. Російські найманці 11 разів порушили режим тиші. Один український воїн отримав осколкове поранення, його одразу госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.

13 січня. Окупанти знову порушили домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню. Вони 6 разів відкривали вогонь у бік позицій ЗСУ – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Гатили біля Водяного, Авдіївки, Гнутового та Мар'їнки.

14 січня. Внаслідок ворожого обстрілу український військовий отримав легке осколкове поранення. Це трапилося біля села Гнутове, що на Донеччині. Загалом бойовики 6 разів протягом доби порушили режим тиші.

15 січня. За добу 15 січня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під час обстрілів противника один з українських військових отримав вогнепальне поранення. Його госпіталізували.

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16 січня. Російські найманці гатили по позиціях ЗСУ поблизу Гнутового та Талаківки, режим тиші вони порушили 6 разів. Біля Трудівського окупанти здійснили кілька черг зі стрілецької зброї. Український військовий отримав вогнепальне поранення.

17 січня. Бойовики за добу 4 рази порушили режим припинення вогню. Неподалік населеного пункту Широкине ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Бойових втрат серед українських захисників не було.

18 січня. Перед Водохрещем ворог гатив з мінометів біля Богданівки з мінометів 82 калібру. Цей населений пункт перебуває у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

19 січня. Ворог порушував перемир'я двічі. Окупанти відкрили вогонь в бік позицій ЗСУ неподалік Водяного, також гатили поблизу Південного. Українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

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20 січня. Неподалік Старогнатівки отримав поранення український військовий, його госпіталізували. Режим припинення вогню протягом доби окупанти порушили двічі.

21 січня. Кількість пострілів противника у бік позицій ЗСУ збільшилася. Протягом доби було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український воїн.

Загиблим виявився старший матрос Олександр Отрєп'єв. Він служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.



Олександр Отрєп'єв / Фото бригади імені контрадмірала Білинського

22 січня. Окупанти знову використовували проти українців гранатомети та стрілецьку зброю. Вони 6 разів обстріляли українські позиції. Гатили біля Водяного, Новоселівки-2, Авдіївки, Опитного, а також неподалік поруч Новолуганського та Шумів.

23 січня. Російські найманці на Донбасі 9 разів порушували режим припинення вогню. Гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На щастя, втрат чи поранень серед українських військових не було.

24 січня. Окупанти 5 разів відкривали вогонь в бік українських позицій – неподалік Пісків, Південного, Водяного. Застосовували традиційно Ворог застосував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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25 січня. Бойовики не припиняють обстріли, вони порушували режим тиші на Донбасі 7 разів. Гаряче було біля Хутора Вільного, Тарамчука, у районі Водяного та поблизу Павлополя. На жаль, український захисник отримав поранення.

26 січня. Внаслідок прицільного обстрілу боєць ЗСУ отримав наскрізне поранення голови, його евакуювали до лікарні. Загалом російські найманці 5 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Український боєць Роман Дзюбенко, якого поранили у цей день, помер у лікарні. Він був молодшим сержантом 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.



Роман Дзюбенко з дружиною / Фото з соцмереж

27 січня. Окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню. Гатили неподалік Павлополя, біля Богданівки, у передмісті Мар'їнки та Авдіївки. А також біля Водяного, що на Приазов'ї, та поблизу Зайцевого та Луганського.

28 січня. Російські найманці тричі відкривали вогонь в бік українських позицій поблизу Водяного, неподалік Катеринівки. Гатили з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ввечері у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зник український військовий. Згодом з'ясувалося, що його захопили у полон бойовики.



Бойовики захопили військового у полон / Фото оперативного командування "Північ"

29 січня. Ворог 5 разів порушив режим тиші на Донбасі. На жаль, поблизу Водяного 2 українських військових отримали осколкові поранення. Їх одразу госпіталізували. Крім цього, противник вів вогонь біля Опитного та Авдіївки.

30 січня. Бойовики знову порушили режим припинення вогню – 5 разів вели вогонь у бік позицій ЗСУ.Стріляли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. 2 українських військових отримали поранення неподалік Мар'їнки.

31 січня. За добу ворог 9 разів порушував режим тиші на Донбасі. Крім цього, російські бойовики застосували для коригування вогню безпілотник типу "Крило". Його вдалося вчасно знешкодити.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу