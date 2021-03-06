Це станеться, але не в найближчі 5 – 7 років, – Асєєв про війну на Донбасі

Важко робити якісь конкретні прогнози щодо того, коли закінчиться війна на Донбасі. Письменник і журналіст Станіслав Асєєв впевнений, що це станеться, але не упродовж наступних років.

Потрібно зачекати десятиліття, якщо не більше, за досвідом Придністров'я, тобто тих локальних конфліктів, у яких безпосередньо брала участь Росія. Про це він розповів в інтерв'ю.

До теми Україна на будь-які дії Росії дасть гідну відповідь, – Данілов

Війна не закінчиться найближчими роками

За його словами, зрозуміло, що з адміністрацією президента Росії Володимира Путіна, поки він і люди, які його оточують, при владі, цього не станеться.

Я впевнений, що це не найближчих 5 – 7 років,

– зазначив Асєєв.

Економіка – "фурункул" для Росії

Він зауважив, що українська влада упродовж років війни вважає, що її "фурункул" – це економіка. Тобто, ніби окупована частина Донбасу – це такий економічний тягар для Росії, який, зрештою, вони колись кинуть: "Я вважаю, що це абсолютно хибна думка".

Путін, як сказав Асєєв, не мислить економічними категоріями щодо Криму і Донбасу. Він мислить історичними категоріями.

Путін – це людина, яка вважає себе "собирателем русских земель", і він просто так від цієї ідеї не відійде,

– наголосив Асєєв.

Також журналіст відзначив, що марно очікувати, начебто Кремль буде віддавати просто так, тому що це нерентабельна територія для нього.

Також читайте Військові в Криму дали нам час, – Турчинов пригадав, як Україна готувалась до нападу Росії

"Якщо будуть дійсно потужні, дуже потужні економічні санкції з боку США – можливо. Але те, що є на сьогодні – це не проблема для Росії з економічної точки зору", – додав Асєєв.

Уряди Великої Британії та Сполучених Штатів Америки хочуть ввести додаткові санкції щодо Росії , адже країна порушила угоду про невикористання хімічної зброї.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу