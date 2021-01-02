Протягом 1 січня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Війська окупанта стріляли з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а також запустили безпілотник.

У першу добу 2021 року в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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Де та з якої зброї гатив ворог

У передмісті Авдіївки війська окупанта стріляли з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також з напрямку Яковлівки візуально виявили безпілотник противника, який українські захисники знешкодили.

війська окупанта стріляли з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також з напрямку Яковлівки візуально виявили безпілотник противника, який українські захисники знешкодили. Поблизу Водяного , що на Приазов'ї, бойовики вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

, що на Приазов'ї, бойовики вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокі неприцільні постріли зі стрілецької зброї було зафіксували й біля Павлополя.

Неподалік Золотого-4 противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Біля Новолуганського ворог використав стрілецьку зброю.

На численні обстріли противника українські воїни надали ворогу адекватну відповідь. На щастя, серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Про всі порушення окупантів повідомили представників ОБСЄ.

Яка ситуація на фронті 2 січня

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксували. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша.

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Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу