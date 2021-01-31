Виявили підготовку до знищення компанії: СБУ пояснила візит на "Мотор Січ"

СБУ пояснила свій візит на підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі. Служба проводить слідчі дії за кримінальним провадженням щодо незаконних зборів акціонерів.

Джерело: СБУ

Під будівлю підприємства 31 січня прийшли акціонери, народні депутати, а згодом – співробітники СБУ.

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"Служба безпеки України проводить санкціоновані судом оперативно слідчі дії у Запоріжжі за адресою оголошення ТОВ "МС-4" загальних зборів акціонерів", – повідомили у пресслужбі.

Водночас правоохоронці зафіксували можливі протиправні дії представниками компаній DCH та Skyrizon Aircraft Holdings Limited, що пов'язані з встановленням контролю над акціонерним товариством "Мотор Січ

У межах розпочатого кримінального провадження СБУ задокументувала факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства, що має важливе оборонне та народногосподарське значення.

Збори компанії "Мотор Січ"

Згідно з повідомленням пресслужби СБУ, наразі щодо відповідної справи тривають слідчі дії.

У Запоріжжі 31 січня мали відбутись позачергові загальні збори компанії "Мотор Січ". Збори були ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським.

За словами працівників "Мотор Січі", про збори вони дізналися з мережі – жодних офіційних повідомлень їм не надходило.

На місці для забезпечення порядку працювали понад 50 працівників поліції та 200 нацгвардійців, згодом прибули парламентарі та спецпризначенці. За інформацією представників "Мотор Січі", збори акціонерів не відбулись.

Що цьому передувало