Виявили підготовку до знищення компанії: СБУ пояснила візит на "Мотор Січ"
СБУ пояснила свій візит на підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі. Служба проводить слідчі дії за кримінальним провадженням щодо незаконних зборів акціонерів.
Джерело: СБУ
Під будівлю підприємства 31 січня прийшли акціонери, народні депутати, а згодом – співробітники СБУ.
До теми У Запоріжжі СБУ увірвалася на збори акціонерів "Мотор Січі": фото
"Служба безпеки України проводить санкціоновані судом оперативно слідчі дії у Запоріжжі за адресою оголошення ТОВ "МС-4" загальних зборів акціонерів", – повідомили у пресслужбі.
Водночас правоохоронці зафіксували можливі протиправні дії представниками компаній DCH та Skyrizon Aircraft Holdings Limited, що пов'язані з встановленням контролю над акціонерним товариством "Мотор Січ
У межах розпочатого кримінального провадження СБУ задокументувала факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства, що має важливе оборонне та народногосподарське значення.
Збори компанії "Мотор Січ"
У Запоріжжі 31 січня мали відбутись позачергові загальні збори компанії "Мотор Січ". Збори були ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським.
За словами працівників "Мотор Січі", про збори вони дізналися з мережі – жодних офіційних повідомлень їм не надходило.
На місці для забезпечення порядку працювали понад 50 працівників поліції та 200 нацгвардійців, згодом прибули парламентарі та спецпризначенці. За інформацією представників "Мотор Січі", збори акціонерів не відбулись.
Що цьому передувало
- 28 січня Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.
- Україна запровадила обмеження на 3 роки до громадянина Китаю Ван Цзін та компаній, яких ЗМІ пов'язують їх з інвесторами "Мотор Січ", зокрема Skyrizon Aircraft Holdings Limited
- У січні Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти Skyrizon Aircraft Holdings Limited через зв'язки з китайською армією.
- 6 серпня 2020 року Антимонопольний комітет повідомив, що проведе оцінку продажу "Мотор Січі" на відповідність конкурентному законодавству.
- Згодом китайські інвестори подали до Міністерства юстиції документ про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з України збитків. У листопаді китайські інвестори найняли 3 юридичні компанії для процесу проти України.
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