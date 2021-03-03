Кабінет Міністрів затвердив план боротьби з ухиленням від сплати податків та відмиванням грошей в офшорних зонах. План розрахований до кінця 2022 року.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабміну 3 березня. План передбачає оновлення українського переліку офшорних зон з урахуванням правових норм ЄС та даних Глобального форуму з прозорості. Читайте також Ще одна країна потрапила до "чорному" списку офшорів ЄС Деталі плану боротьби з виведенням грошей в офшори Відповідно до плану, Державну податкову службу, Державну митну службу та деякі інші органи залучать до запобігання незаконному виведенню грошей за кордон, зокрема в офшорні зони, а також незаконному переміщенню товарів на підставі підроблених рахунків-фактур.

за кордон, зокрема в офшорні зони, а також незаконному переміщенню товарів на підставі підроблених рахунків-фактур. План передбачає запровадження автоматичного обміну інформацією з податковими органами інших країн , зокрема відповідно до Загального стандарту звітності (CRS).

, зокрема відповідно до Загального стандарту звітності (CRS). Також планують впровадити План дій з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (Base erosion and Profit Shifting – BEPS). Що робитиме Державна податкова служба постійно проводитиме заходи контролю для виявлення, запобігання та руйнування схем ухилення від оподаткування суб'єктами господарювання під час виплати заробітної плати та інших доходів фізичним особам.

застосовуватиме заходи податкового контролю за компаніями, зокрема тими, які реалізують підакцизні товари, обсяги доходу яких не відповідають мінімальним витратам у зв'язку з отриманням такого доходу. Затверджений план розрахований до кінця 2022 року. Зверніть увагу! Раніше ЄС вніс зміни в "чорний список" офшорів. Зокрема, до нього додали Ангілью і Барбадос, натомість Кайманові острови та Оман виключили зі списку після проведення там реформ податкової політики.