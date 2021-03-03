З виведенням грошей в офшори боротимуться: уряд затвердив план
Кабінет Міністрів затвердив план боротьби з ухиленням від сплати податків та відмиванням грошей в офшорних зонах. План розрахований до кінця 2022 року.
Джерело:24 канал
Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабміну 3 березня. План передбачає оновлення українського переліку офшорних зон з урахуванням правових норм ЄС та даних Глобального форуму з прозорості.
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Деталі плану боротьби з виведенням грошей в офшори
- Відповідно до плану, Державну податкову службу, Державну митну службу та деякі інші органи залучать до запобігання незаконному виведенню грошей за кордон, зокрема в офшорні зони, а також незаконному переміщенню товарів на підставі підроблених рахунків-фактур.
- План передбачає запровадження автоматичного обміну інформацією з податковими органами інших країн, зокрема відповідно до Загального стандарту звітності (CRS).
- Також планують впровадити План дій з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (Base erosion and Profit Shifting – BEPS).
Що робитиме Державна податкова служба
- постійно проводитиме заходи контролю для виявлення, запобігання та руйнування схем ухилення від оподаткування суб'єктами господарювання під час виплати заробітної плати та інших доходів фізичним особам.
- застосовуватиме заходи податкового контролю за компаніями, зокрема тими, які реалізують підакцизні товари, обсяги доходу яких не відповідають мінімальним витратам у зв'язку з отриманням такого доходу.
Затверджений план розрахований до кінця 2022 року.
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