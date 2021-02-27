Виведені з "Приватбанку" мільярди повернуть Україні, – Венедіктова

Джерело:"Свободи слова Савіка Шустера"
Правоохоронці підозрюють, що з "Приватбанку" незаконно вивели 5,5 мільярда доларів. Україна поверне більшу частину цієї суми.
Про це повідомила очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова. За її словами, загалом почали 30 тисяч проваджень щодо справи "Приватбанку", 20 тисяч проваджень закрили.
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Венедіктова переконана, що частину грошей, які незаконним шляхом вивели з "Приватбанку", вдасться повернути.
Можливо, насправді це буде не так швидко, як нам усім цього хочеться, можливо, це буде не вся сума, яку ми визначаємо – 5,5 мільярда доларів – але велика частина повернеться,
– заявила генпрокурорка.
За її словами, можливо, потім через компенсації в господарських та цивільних судах зможуть повернути більше.
Водночас в Офісі генпрокурора наразі не готують жодних інших підозр у справі "Приватбанку". Венедіктова уточнила, що висунення підозри й призначення експертизи колишньому першому заступнику глави правління банку Володимиру Яценку було пов'язано з певним ризиком.