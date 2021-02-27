Правоохоронці підозрюють, що з "Приватбанку" незаконно вивели 5,5 мільярда доларів. Україна поверне більшу частину цієї суми.

Про це повідомила очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова. За її словами, загалом почали 30 тисяч проваджень щодо справи "Приватбанку", 20 тисяч проваджень закрили.

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Розкрадені гроші повернуть Україні

Венедіктова переконана, що частину грошей, які незаконним шляхом вивели з "Приватбанку", вдасться повернути.

Можливо, насправді це буде не так швидко, як нам усім цього хочеться, можливо, це буде не вся сума, яку ми визначаємо – 5,5 мільярда доларів – але велика частина повернеться,

– заявила генпрокурорка.

За її словами, можливо, потім через компенсації в господарських та цивільних судах зможуть повернути більше.

Водночас в Офісі генпрокурора наразі не готують жодних інших підозр у справі "Приватбанку". Венедіктова уточнила, що висунення підозри й призначення експертизи колишньому першому заступнику глави правління банку Володимиру Яценку було пов'язано з певним ризиком.

Справа розкрадання "Приватбанку": останні новини

22 лютого гучно затримали колишнього першого заступника голови правління "Приватбанку" Володимира Яценка – літак з ним розвернули майже на кордоні.

Після цього Національне антикорупційне бюро України оголосило 3 колишнім топпрацівникам "Приватбанку" підозри у розтраті 136,89 мільйона гривень.

Серед підозрюваних – сам Володимир Яценко, ексглава правління "Приватбанку" Олександр Дубілет, колишня керівниця одного з підрозділів банку Олена Бичихіна.

Яценку вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів із правом вийти під заставу у 52 мільйони гривень. Цим правом Яценко скористався того ж дня.

Довідка. "Приватбанк" націоналізували у грудні 2016 року. Аби врятувати банк, держава влила в нього 155 мільярдів гривень. У 2020 році колишні власники "Приватбанку" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов активізували боротьбу в судах, аби оскаржити процес націоналізації.