Треба мати сміливість вивчити 50 слів українською, – Кремінь про сферу обслуговування
Працівники сфери обслуговування мають бути сміливими та вивчити щонайменше 50 – 100 слів або фраз українською. Цього вистачить, щоб забезпечити клієнта необхідною інформацією.
Щоб збільшити кількість споживачів, необхідно думати і про якість послуг, і про якість сервісу. Про це уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив в інтерв'ю Укрінформу.
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Підготуйте себе до того, що треба мати сміливість вивчити 50 – 100 слів або фраз (українською – 24 канал),
– наголосив Кремінь.
Посадовець наголосив, що відчуває підтримку і вдячність до людей, які готувалися до цього процесу не один рік.
Кремінь наголосив, що не потрібно робити трагедії з переходу сфери обслуговування на українську мову. Усі мали достатній час на підготовку
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