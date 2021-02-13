У Кривому Розі 9 лютого в одну з водойм на території Саксаганського району під лід провалився собака. З води тварину дістав 14-річний хлопчик.

Хлопець визволив собаку і разом з нею вибрався на берег. Після цього вони вирушили до корпусу Донецького юридичного інституту.

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Там курсанти відігріли хлопця і його чотирилапого друга і надавали їм першу допомогу. У казармі інституту замерзлого підлітка провели в гарячий душ і видали сухий одяг.



Врятований собака / Фото Донецького юридичного інституту МВС України

Також його напоїли чаєм і пригостили гарячою вечерею. До приїзду бригади швидкої допомоги стан хлопця значно покращився.

До приїзду швидкої хлопець міг похвалитися здоровим рум'янцем і пообіцяв поповнити ряди курсантів Донецького юридичного інституту МВС України,

– зазначили на сайті університету.

Зазначимо! У Дніпрі пес провалився під лід в місцевій водоймі. Тварина трималася на поверхні з останніх сил, її врятували.



У Кривому Розі хлопець врятував тварину з води / Фото Донецького юридичного інституту МВС України

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