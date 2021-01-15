Після періоду швидкого поширення коронавірусу прийшов період, коли потрібно швидко поширювати вакцину проти нього. Та поки у світі цей процес активно триває, Україна підбирає "те, що залишилося", "досі не розпочала вакцинацію" і "має нульові запаси вакцин проти COVID-19".

Країни формують "стратегічні запаси вакцин"

Зараз чи не кожна країна намагається якнайскоріше "забезпечити власний стратегічний запас вакцин", як зауважила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк у фейсбуці. Та щось в України це не надто вдало виходить.

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Політикиня зауважила, що "світ розділився на тих, хто має доступ до якісної вакцини (Pfizer/BioNTech) й тих, хто змушений чекати гуманітарної допомоги, доброї волі сусідів, або замовляти те, що залишилося":

Пів сотні країн у світі вже розпочали щеплення проти COVID-19.

Навіть Албанія, у якій мешкає менше людей, ніж у Києві, з 11 січня розпочала масову вакцинацію (Тирана отримала 500 тисяч доз вакцин від Pfizer/BioNTech).

У лютому розпочинається безкоштовна вакцинація в Молдові – теж якісною вакциною, закупленою державою.

Кондратюк зауважила й те, що не всюди все гаразд із закупівлями. Наприклад, "недостатній обсяг закуплених вакцин і проблеми з організацією масової імунізації вже стали підставами для перших відставок урядовців у країнах ЄС", як-от у Латвії.

А Україна виглядає "як країна третього світу"

Водночас в Україні – ситуація просто моторошна.

Україна, яка досі не розпочала вакцинацію та має нульові запаси вакцин проти COVID-19 – виглядає повним лузером, як країна третього світу. Єдине, на що спромоглися наші чиновники – домовитися про закупівлю китайської вакцини, ефективність якої ще недоведена,

– обурена віцеспікерка.

Ба більше:

Українці досі не знають, яку вакцину Україна отримає в рамках COVAX.

І ніхто не знає, як, коли й де зможе безкоштовно вакцинуватися кожен українець.

І це все на тлі високих показників недовіри як до влади, так і, на жаль, до будь-яких вакцин загалом.

"Переконана, питання відповідальності урядовців за безпрецедентний підрив національної безпеки у протидії пандемічним викликам – має стати предметом детального розгляду на перших засіданнях Верховної Ради в новому році", – підсумувала Олена Кондратюк.

Адже "наші громадяни розплачуються за весь цей фестиваль некомпетентності своїм здоров’ям і навіть життям".

Коротко про вакцинацію проти коронавірусу в Україні

8 січня Україна підтвердила Глобальному альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) готовність прийняти мРНК-вакцину проти коронавірусу в рамках ініціативи COVAX.

COVAX працює з вакцинами, в яких є дозвіл від ВООЗ на екстрене використання. А єдина мРНК-вакцина, яка має такий дозвіл – від компанії Pfizer. Тобто, до України може надійти саме вона, але офіційно про це ще не відомо .

. Натомість відомо, що 5 мільйонів доз вакцин замовили у китайської компанії Sinovac. Але там є нюанси з ефективністю й ризик зриву угоди.



Вакцинація в Україні: що слід знати / Інфографіка 24 каналу

Загалом у Держбюджеті-2021 на закупівлю вакцини проти коронавірусу передбачено 2,6 мільярда гривень. 1,377 мільярда гривень дадуть із Фонду боротьби проти COVID-19. У МОЗ кажуть, що цих грошей – дуже мало, бо тільки для імунізації 20% населення потрібні 15,1 мільярда гривень.

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