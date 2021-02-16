Звільнити Андрія Коболєва, змінити членів наглядової ради "Нафтогазу" та провести повний аудит усіх причетних компаній. Такі пропозиції висловив уряду керівник Міненерго Юрій Вітренко.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав листа до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з відповідними тезами. Документ опублікувало видання LB.

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Що відомо про лист Вітренка до Шмигаля

Що пропонує Юрій Вітренко

У листі до Шмигаля від 12 лютого Вітренко пропонує невідкладно розглянути питання:

Про зміну керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Про припинення контрактів з членами наглядової ради "Нафтогазу".

Які причини для таких кроків називає Вітренко

Уряд затвердив показники видобування газу, але "Нафтогаз" їх не виконує. Також плани скорочення показників видобутку газу у "Нафтогазу" не відповідають урядовим.

Ревізія Держаудитслужбою фінансово-господарської діяльності "Нафтогазу" за 2019 рік виявила порушення. Ці порушення спричинили втрати на суму 75,5 мільярда гривень.

Вітренко також пропонує провести повний аудит АТ "НАК "Нафтогаз України" та всіх підприємств із групи "Нафтогазу".



Вітренко написав листа до глави уряду про "Нафтогаз" / Фото LB.ua

У листі Вітренко пропонує звільнити керівника "Нафтогазу" / Фото LB.ua

Зауважимо, що уряд не може звільнити голову "Нафтогазу". Ці повноваження належать наглядовій раді, у якій наразі 2 представників держави та 3 незалежних членів. Однак уряд може припиняти повноваження членів наглядової ради.

Хто такий Юрій Вітренко? Юрій Вітренко – український економіст та фінансист. У 2014 – 2020 був виконавчим директором НАК "Нафтогаз Україна". З квітня 2019 по червень 2020 року керував наглядовою радою ПАТ "Укрнафта". З жовтня 2019 по січень 2020 року був членом наглядової ради Укроборонпрому.



21 грудня 2020 року став першим заступником міністра енергетики та тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики (Верховна Рада двічі голосувала щодо того, аби призначити його повноцінним міністром, але в обох випадках голосів не вистачило).

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