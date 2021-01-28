Мене запросили допомогти, – Вітренко відреагував на провал голосування за своє призначення

Парламентарі 28 січня вдруге провалили голосування за призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром – міністром енергетики. Сам посадовець відреагував на це дуже емоційно, написавши пост у фейсбуці.

Джерело: фейсбук-сторінка Юрія Вітренка

Він подякував усім, хто його підтримував, та наголосив, що це була нагода "отримати дуже цінний досвід урядовця".

Важливо Україна має терміново від’єднатися від енергосистеми з Росією, – Вітренко

Вітренко зазначив, що, попри страхи, він спробував себе на місці в.о. очільника Міністерства енергетики. І тепер йому "не соромно звітувати про досягнення", навіть попри обмежені повноваження.

Я розумів, скільки бруду на мене виллється. Але я розумів відповідальність перед країною. Якщо без пафосу, я просто розумів, що мені буде складно пояснити своїм дітям, чому я відмовився обійняти таку відповідальну посаду і допомогти країні в такий складний для неї час,

– заявив Вітренко.

Виступ Вітренка у Верховній Раді

Юрій Вітренко 28 січня прозвітував про свої досягнення з трибуни Верховної Ради. У своїй промові він розповів, що:

за лічені дні після його призначення була погашена заборгованість по зарплаті перед шахтарями, які перекривали дороги;

по зарплаті перед шахтарями, які перекривали дороги; подали до Кабміну проєкт рішення, яке обмежило зростання ціни на електроенергію для населення;

для населення; найбільш значущі пільги були при цьому монетизовані , тобто населення, яке користується електроопаленням, не має втратити гроші;

, тобто населення, яке користується електроопаленням, не має втратити гроші; були підписані угоди з іноземними інвесторами у видобуток газу в Україні;

у видобуток газу в Україні; вдалося уникнути віялових відключень у період холодів, чим всіх лякали.

Також Вітренко нагадав, що Міненерго разом з Кабміном ухвалило рішення про зниження граничної ціни на газ для населення до 6,99 гривні за кубометр.

До теми В Україні остаточно знизили ціну на газ: Кабмін оприлюднив постанову

Як голосували за призначення Вітренка