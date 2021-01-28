Мене запросили допомогти, – Вітренко відреагував на провал голосування за своє призначення

Парламентарі 28 січня вдруге провалили голосування за призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром – міністром енергетики. Сам посадовець відреагував на це дуже емоційно, написавши пост у фейсбуці.
Джерело: фейсбук-сторінка Юрія Вітренка
Він подякував усім, хто його підтримував, та наголосив, що це була нагода "отримати дуже цінний досвід урядовця".
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Вітренко зазначив, що, попри страхи, він спробував себе на місці в.о. очільника Міністерства енергетики. І тепер йому "не соромно звітувати про досягнення", навіть попри обмежені повноваження.
Я розумів, скільки бруду на мене виллється. Але я розумів відповідальність перед країною. Якщо без пафосу, я просто розумів, що мені буде складно пояснити своїм дітям, чому я відмовився обійняти таку відповідальну посаду і допомогти країні в такий складний для неї час,
– заявив Вітренко.
Юрій Вітренко 28 січня прозвітував про свої досягнення з трибуни Верховної Ради. У своїй промові він розповів, що:
Також Вітренко нагадав, що Міненерго разом з Кабміном ухвалило рішення про зниження граничної ціни на газ для населення до 6,99 гривні за кубометр.
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