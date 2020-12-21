Уряд призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики. Водночас, згідно з рішенням Кабміну, він виконуватиме обов'язки очільника відомства.

Вітренко – виконувач обов'язків міністра енергетики: що відомо

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання ввечері 21 грудня. Така інформація з'явилася на сайті Кабміну.

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Водночас розпорядження щодо тимчасового покладання виконання обов'язків міністра енергетики на Юрія Бойка уряд визнав таким, що втратило чинність.

Також Кабінет Міністрів ухвалив рішення звільнити з посади першого заступника міністра енергетики Ольгу Буславець. Причина – подана нею заява.

Що цьому передувало

За призначення Вітренка на посаду віцепрем'єра – міністра енергетики Верховна Рада голосувала 17 грудня. Однак його кандидатуру підтримали лише 186 нардепів із 226 необхідних. Тому рішення ухвалено не було.

Сам Вітренко назвав це "дуже корисним досвідом".

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що Вітренка спробують повторно призначити на посаду міністра енергетики вже у січні 2021 року, адже альтернативи наразі немає.

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