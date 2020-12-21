Вітренко став виконувачем обов'язків міністра енергетики: рішення уряду
Уряд призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики. Водночас, згідно з рішенням Кабміну, він виконуватиме обов'язки очільника відомства.
Вітренко – виконувач обов'язків міністра енергетики: що відомо
Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання ввечері 21 грудня. Така інформація з'явилася на сайті Кабміну.
До теми Юрій Вітренко може очолити Міненерго до голосування Ради
Водночас розпорядження щодо тимчасового покладання виконання обов'язків міністра енергетики на Юрія Бойка уряд визнав таким, що втратило чинність.
Також Кабінет Міністрів ухвалив рішення звільнити з посади першого заступника міністра енергетики Ольгу Буславець. Причина – подана нею заява.
Що цьому передувало
- За призначення Вітренка на посаду віцепрем'єра – міністра енергетики Верховна Рада голосувала 17 грудня. Однак його кандидатуру підтримали лише 186 нардепів із 226 необхідних. Тому рішення ухвалено не було.
- Сам Вітренко назвав це "дуже корисним досвідом".
- Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що Вітренка спробують повторно призначити на посаду міністра енергетики вже у січні 2021 року, адже альтернативи наразі немає.
Радимо ознайомитися Що відомо про ексдиректора "Нафтогазу" Юрія Вітренка: біографія
Хто такий Юрій Вітренко: коротко
- Це відомий економіст і фінансист. Народився 17 вересня 1976 року в Києві.
- Має дві вищих освіти. У 1996 – 1997 роках отримав ступінь бакалавра за спеціальністю "міжнародна економіка" та магістра – в "управлінні міжнародним бізнесом" в Київському національному економічному університеті.
- Сьогодні Вітренко є гендиректором власної інвестиційної компанії AYA Capital. Після її створення туди також прийшли чинний голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв і майбутній очільник Укргазвидобування Олександр Романюк.
- Його батька Юрія Вітренка-старшого також знають як економіста. Він, зокрема, був заступником міністра економіки в уряді Миколи Азарова. А мати Юрія "прогресивна соціалістка" Наталія Вітренко – відомий критик Євросоюзу та прихильник дружніх взаємин із Росією. Батьки міністра енергетики розлучилися, коли йому було 14 років.
- У Нафтогазі Вітренко працював з 2002 року – упродовж 18 років. Він був на різних посадах: помічником заступника голови правління, заступником начальника Департаменту економіки, цінової політики та виконавчим директором.
- 10 червня "Нафтогаз України" відкликав Юрія Вітренка з позиції представника у наглядовій раді Укрнафти.
- Сам Вітренко вважав такий крок скороченням його посади у компанії. Водночас він зауважив, що боротьба проти російської агресії була не в пріоритеті в Нафтогазі. На його думку, рішення про скорочення його посади ухвалював голова правління Андрій Коболєв.
- 17 липня Вітренко звільнився з Нафтогазу. Причина – в компанії скоротили його посаду.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter