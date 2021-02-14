Вітренко розповів, як позбутися монополії олігарха Ахметова в енергетиці

Юрій Вітренко визнав, що компанія олігарха Ріната Ахметова ДТЕК є абсолютним монополістом на ринку енергетики в Україні. Однак, за словами виконувача обов'язків міністра енергетики, це можна виправити.

Вітренко наголосив, що монополія ДТЕКу – це проблема. Однак, на думку очільника Міненерго, позбутися її миттєво не вийде.

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Юрій Вітренко зазначив, що позбутися цього на "раз-два" можливо лише в анекдоті. Водночас реальний та правильний підхід, як пояснив міністр, це – інтеграція у більший ринок.

Як цього позбутися? Правильний підхід – це якраз інтеграція у більший ринок, де гравець, який займає монопольне становище в Україні, на цьому більшому ринку буде одним із гравців,

– зауважив Вітренко.

Він додав, що наступний крок – запровадження європейських ринкових правил. На думку Вітренка, усі повинні грати за однаковими правилами, які вигадують не в Україні, а в Європі.

"Коли ми кажемо: стандартні європейські правила без винятків. Бо будь-які винятки – вже починається лобіювання олігархічних інтересів. Європейські торговельні системи. Європейські інституції всі, які є релевантними для цього. Ось ці всі інституційні речі ми впроваджуємо в Україні, тоді реально не буде монополіЇ", – підкреслив очільник Міненерго.

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Зауважимо, що у лютому ціна на електроенергію в Україні різко зросла майже на 18%. Швидше за все, зростання ціни відбулося через дефіцит вугілля на складах ТЕС. Однак це не єдина причина. Вартість електроенергії могла зрости й через численні аварійні зупинки енергоблоків ТЕС:

2 лютого відбулася аварійна зупинка блоків на Запорізькій ТЕС та Курахівській ТЕС, після чого була отримана аварійна допомога із Білорусі.

3 лютого внаслідок аварії була повністю зупинена Запорізька ТЕС, а через 2 дні там же аварійно був зупинений блок №1 Запорізької ТЕС.

6 лютого на електростанціях ДТЕК було виведено в аварійний ремонт ще два енергоблоки: на Ладижинській та Добротвірській ТЕС.

Усі вищеперелічені ТЕС належать компанії ДТЕК, власником якої є олігарх Рінат Ахметов. Зауважимо, що наразі олігарх володіє