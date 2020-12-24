За успішне рішення щодо суперечки із "Газпромом" у Стокгольмі Юрій Вітренко наразі не отримав грошову премію, проте йому надали державні облігації. Завдяки цьому була закрита його судова суперечка з "Нафтогазом".

Гроші за премію використали для бюджету через складну ситуацію в країні. Про це Юрій Вітренко розповів в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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Вітренко зазначив, що сподівається на покращення ситуації в країні протягом 5 років, щоб принаймні через відповідний час були гроші. Водночас він пояснив, що відповідав за комерційні відносини з "Газпромом", тобто так заробляв для компанії гроші.

З одного тільки "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу по транзитній справі, ми фактично отримали 5 мільярдів доларів,

– повідомив Юрій Вітренко.

За його словами, з них – 2 мільярди отримали у вигляді газу, а 3 – грошима. Відповідна сума є значною для України, зокрема й через те, що її отримали від "Газпрому", додав він.

Визначення премії

"Я виграв у комерційному арбітражі, тому для мене не дивно, чому відповідні органи управління визначили і для мене таку премію. На всю команду був один відсоток, у мене є частка за такий результат у комерційній діяльності", – сказав Юрій Вітренко.

Водночас він наголосив, що премію визначила урядова рада, а потім – управління. Згідно з інформацією виконувача обов'язків міністра енергетики України, відповідна премія записана у його трудовому контракті, згідно з яким він захищав "Нафтогаз" від позовів "Газпрому".

На жаль, не можу розкрити конкретні дані. Остання угода про врегулювання з "Нафтогазом" є конфіденційною, є положення, яке забороняє мені розголошувати відповдіні цифри і навіть зміст цієї угоди,

– повідомив Юрій Вітренко.

"Щодо першого траншу, так, я його отримав, але те, що я прочитав у газетах – ця сума не відповідає дійсності. Але я не можу вийти і сказати: "Ось справжня сума, тому просто доводиться мовчати. Я розумію, що у будь-якому випадку, це величезна сума для України", – сказав виконувач обов'язків міністра енергетики.

На його думку, через українських політиків в Україні люди переважно отримують дуже мало грошей – тому відповідні обсяги премії для них є величезною сумою.

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