Уряд призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики й одночасно доручив керувати стратегічним відомством. Частина депутатів, які раніше працювали на каналі Ігоря Коломойського, голосували "за", як і групи "За майбутнє" та "Довіра".

Вітренко запевнив, що він не спілкувався ні з Коломойським, ні з наближеними до нього людьми. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Конфлікт з Коломойським

У 2002 році під час роботи у "Нафтогазі" Вітренко розробив стратегію створення вертикальної інтегрованої нафтової компанії, яка б включала ПАТ Укрнафта.

Спочатку ми з Коломойським порозумілись, але все закінчилось конфліктом. Зокрема, з представниками міноритарними акціонерів, яких представляв Коломойський,

– зазначив Вітренко.

Він зауважив, що наполягав на проведенні конкурсу на нового керівника, який був би повністю віддалений від людей Коломойського. Натомість представники міноритарних акціонерів голосували за те, щоб залишити чинний менеджмент.

Нагадаємо! Верховна Рада 17 грудня провалила голосування за призначення першим віцепрем'єр-міністром з енергетичних питань Юрія Вітренка.

Зрада у "Нафтогазі"

"Але зрадництво було на стороні "Нафтогазу". Один із представників компанії проголосував так само як і представники Укрнафти. Замість того, аби змінити "зрадника", змінили мене", – він зазначив.

Вітренко зауважив, що Коломойський знає його принципову позицію. Він додав: "Він знає, що якщо я домовляюсь про якісь рівні правила гри, то притримуючись тієї позиції".

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