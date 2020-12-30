Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко розповів про свої перші кроки на посаді. Також він пояснив, чому довелось скасувати додаткову пільгу на електроенергію.

За його словами, це – ініціатива його попередників. Про це Вітренко написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Про перші кроки на посади

За словами Вітренка, його перша ініціатива на новій посаді – зміна пріоритетів у розподілі грошей на енергоринку. Суть: щоб більше грошей отримав державний "Енергоатом", а через нього – державний "Схід ГЗК", який виробляє урановий концентрат для "Енергоатому".

Я це зробив на першій нараді мій моїм головуванням. Вже на наступний день це дозволило повністю погасити заборгованість перед шахтарями "Схід ГЗК" і запустити там виробництво уранового концентрату для "Енергоатому",

– зауважив виконувач обов’язків глави Міненергетики.

За його словами, шахтарі отримали гроші та після цього вони розблокували дороги у Кіровоградській області.

Про скасування додаткової пільги на електроенергію

Вітренко також у подробицях розповів про скасування додаткової пільги на електроенергію. За його словами, це – це ініціатива його попередників. Вони переконали Вітренка у критичній необхідності цього кроку.

Тариф на електроенергію для населення включає ціну електроенергії, яку отримує "Енергоатом", а також тарифи операторів мереж, по яких ця електроенергія поступає від атомних станцій до домівок. Ще задовго до мого призначення були прийняті рішення про підвищення цих тарифів, і рішення набирають чинності з 1 січня,

– зауважив він.

За словами Вітренка, при незмінності загального тарифу, який сплачує населення, після того, як віднімаються нові тарифи операторів, для "Енергоатом" залишалась би від’ємна ціна на електроенергію в межах пільгових 100 кіловат-годин.

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"Енергоатом" – це безпека атомних станцій. З цим не можна гратися. Крім того, від скасування цієї додаткової пільги, і відповідно покращення фінансової ситуації на енергоринку, залежало отримання кредиту на суму в понад 10 мільярдів гривень державним оператором Укренерго. Я відповідальний командний гравець і тому я не міг це зірвати. Ось така правда", – підсумував він.