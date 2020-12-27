Пропозиції очолити Міністерство енергетики Юрію Вітренко надходили ще з 2015 – 2016 років. Після того, як він показав гарний результат в НАК "Нафтогаз Україна".

Однак Вітренко зізнався, що в його персональні плани не входило займатись політикою. Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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Пропозиції почали надходити після того, як його команда інтегрувала український ринок газу в європейський, розв'язала проблему зі забезпеченням України імпортованим газом, коли Росія перервала поставки, та розібралась в кризовій ситуації на ринку газу.

Але я хотів, щоб інші люди обіймали такі політичні посади і розв'язували проблеми країни, яких, на жаль, дуже багато. Але чинна влада казала, що дійсно зараз важливо, аби я долучився і допоміг на певних ділянках. З іншого боку я бачив, що проблеми не розв'язуються, а накопичуються. Тоді я більш серйозно поставився до цих пропозицій і погодився обійняти цю посаду,

– сказав він.

За його словами, запропонував йому посаду міністра енергетики прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Призначення Юрія Вітренка: що відомо

17 грудня у Верховній Раді не вистачило голосів за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.

Його кандидатуру підтримали лише 118 народних депутатів із 226 необхідних.

Однак 21 грудня Кабінет Міністрів обрав його виконувачем обов'язків міністра енергетики.

Дивіться повне інтерв'ю з Юрієм Вітренком на 24 каналі: