Вітренко про посаду в Міненерго: Пропозиції надходили ще з 2015 року
Пропозиції очолити Міністерство енергетики Юрію Вітренко надходили ще з 2015 – 2016 років. Після того, як він показав гарний результат в НАК "Нафтогаз Україна".
Однак Вітренко зізнався, що в його персональні плани не входило займатись політикою. Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.
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Пропозиції почали надходити після того, як його команда інтегрувала український ринок газу в європейський, розв'язала проблему зі забезпеченням України імпортованим газом, коли Росія перервала поставки, та розібралась в кризовій ситуації на ринку газу.
Але я хотів, щоб інші люди обіймали такі політичні посади і розв'язували проблеми країни, яких, на жаль, дуже багато. Але чинна влада казала, що дійсно зараз важливо, аби я долучився і допоміг на певних ділянках. З іншого боку я бачив, що проблеми не розв'язуються, а накопичуються. Тоді я більш серйозно поставився до цих пропозицій і погодився обійняти цю посаду,
– сказав він.
За його словами, запропонував йому посаду міністра енергетики прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Призначення Юрія Вітренка: що відомо
- 17 грудня у Верховній Раді не вистачило голосів за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.
- Його кандидатуру підтримали лише 118 народних депутатів із 226 необхідних.
- Однак 21 грудня Кабінет Міністрів обрав його виконувачем обов'язків міністра енергетики.
Дивіться повне інтерв'ю з Юрієм Вітренком на 24 каналі:
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