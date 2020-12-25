Новопризначений в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко розповів, як боротиметься з проблемами та "чорними дірами" у галузі. Зокрема – відповів на питання про "Енергоатом" та "зелену" енергетику.

На жаль, немає рішення, яке влаштовувало б усіх. Тому часто важливі реформи є непопулярними. Таку думку Вітренко висловив у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

Зверніть увагу Збільшення тарифів на електроенергію: Вітренко пояснив свою позицію

Про "Енергоатом"

За словами Вітренка, Енергоатом є швидше "дійною коровою", ніж "чорною дірою". Адже зараз продає електроенергію за меншою ніж собівартість ціною. Це не стала ситуація, він не може так робити постійно

Накопичується величезна заборгованість перед "Енергоатом", а також "Енергоатому" перед постачальниками. Це безпека станції, це наша безпека. Цю проблему зараз вже вирішуємо, проводимо наради,

– наголосив чиновник.

Й запевнив, що вже навіть є певні зрушення у цьому питанні. "Укренерго" заплатило більше грошей "Енергоатому". Завдяки цьому він зміг розрахуватися зі "СхідГЗК", а той розрахувався з заборгованістю по зарплаті, і люди пішли з вулиць.

"Цим я займався останні 2 дні, вже успішно все вирішили. Але це тушіння пожеж, я не хочу цим займатися. Займаюся вимушено, тому що розумію – люди перекрили трасу на Кіровоградщині. Це складна ситуація – перед Новим роком люди без зарплати на вулиці", – підкреслив Вітренко.

Він зауважив, аби галузь нормально працювала, потрібні певні сталі рішення. "Енергоатом", наприклад, принаймні якусь обґрунтовану собівартість має покривати через ціну електроенергії, яку там генерують, продають або віддають на енергоринок.

Довідка. "Енергоатом" – державна компанія, яка виступає оператором у сфері енергетики. Вона оперує 4 українські АЕС, які забезпечують понад 50% електроенергії в Україні.

Про "зелену" енергетику

Питання щодо "зеленої" енергетики, за словами Вітренка, також складне. Адже з одного боку усі хочуть жити з нормальною екологією та дихати чистим повітрям. Адже розуміють, що сонячна чи вітрова генерації – це краще ніж теплова, яка спалює вугілля.

Але з іншого боку собівартість зеленої енергетики є набагато вищою ніж того ж "Енергоатому" або теплової генерації. Питання полягає в тому, хто платитиме за цю кращу екологію та "зелені" переваги для українського населення,

– зауважив в.о. міністра.

Він пояснив, що наразі опрацьовує 3 варіанти, які винесе на обговорення зацікавленими сторонами на засіданні уряду. Потрібно буде ухвалювати рішення як з точки зору інтересів сталого розвитку енергетики, так і розвитку економіки та соціальних і політичних наслідків.