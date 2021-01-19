У найближчі тижні Верховна Рада може повернутись до затвердження Юрія Вітренка на посаді міністра енергетики. Проте, якщо ця спроба зазнає фіаско, Вітренко планує розпрощатись з енергетичним відомством.

Вітренко раніше займався інвестиційним бізнесом

Якщо виконувач обов'язків міністра не поміняє свій статус, він повернеться в інвестиційний бізнес. Про такі плани Вітренко розповів в інтерв'ю газеті "День".

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Поїду до родини, буду займатись приватним бізнесом, вести нормальний образ життя і так далі. Раніше я займався інвестиційним банківським бізнесом. Після нетривалого відпочинку зможу займатись цим,

– зазначив урядовець.

Вітренко може замінити Шмигаля, – ЗМІ

Тим часом, у ЗМІ з'явилась інформація, що саме Вітренко може стати наступником Дениса Шмигаля на посаді глави уряду. Начебто посада очільника міністерства – лише випробувальний термін на шляху до прем'єрства.

Зверніть увагу! 17 грудня Верховна Рада провалила голосування за нового міністра енергетики. Юрія Вітренка підтримали лише 186 парламентарів із 226 необхідних.