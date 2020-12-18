Вітренко переконує, що не домовлявся з олігархами про посаду в Кабміні
Юрій Вітренко запевняє, що перед внесенням його кандидатури на посаду міністра не говорив із жодним з олігархів. З їх представниками також не мав розмови. До слова, Вітренка у Кабмін так і не призначили.
Чоловік вважає, що олігархи лякають ним один одного. Про це Вітренко написав у фейсбуці
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Я взагалі ніколи в житті ні з ким олігархів не домовлявся про жодну з посад. На жаль, це не убезпечує від спекуляцій або відвертої брехні,
– наголосив Вітренко.
Чиновник зазначив, що ті, хто бачив його в роботі, хочуть, аби він так само ставився до тих, хто нібито користується преференційним становищем на ринку. Вітренко додав, що за цим навіть було б "прикольно спостерігати".
Вітренка не призначили на посаду міністра: що відомо
- Припускали, що Вітренка змогли призначити міністром енергетики.
- На засіданні Ради за нього проголосували 186 нардепів із 226 потрібних.
- Вітренка не підтримала частина монобільшості, "Європейська Солідарність" та "Голос". Відтак чоловік не увійшов до складу уряду.
Хто такий Юрій Вітренко?Раніше Вітренко входив до наглядової ради Укроборонпрому та Укрнафти. Крім того, з 2014 по 2020 рік обіймав посаду виконавчого директора Нафтогазу. Загалом на різних посадах у "Нафтогазі" Вітренко працював 18 років.
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