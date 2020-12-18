Юрій Вітренко запевняє, що перед внесенням його кандидатури на посаду міністра не говорив із жодним з олігархів. З їх представниками також не мав розмови. До слова, Вітренка у Кабмін так і не призначили.

Чоловік вважає, що олігархи лякають ним один одного. Про це Вітренко написав у фейсбуці

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Я взагалі ніколи в житті ні з ким олігархів не домовлявся про жодну з посад. На жаль, це не убезпечує від спекуляцій або відвертої брехні,

– наголосив Вітренко.

Чиновник зазначив, що ті, хто бачив його в роботі, хочуть, аби він так само ставився до тих, хто нібито користується преференційним становищем на ринку. Вітренко додав, що за цим навіть було б "прикольно спостерігати".

Вітренка не призначили на посаду міністра: що відомо

Припускали, що Вітренка змогли призначити міністром енергетики.

На засіданні Ради за нього проголосували 186 нардепів із 226 потрібних.

Вітренка не підтримала частина монобільшості, "Європейська Солідарність" та "Голос". Відтак чоловік не увійшов до складу уряду.