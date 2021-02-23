Вітренко не вигідний для олігархів, – Кравчук

Щодо виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка розгорнули "брудну кампанію". Зокрема, це означає, що він не вигідний для олігархів.

Депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що винесення на голосування кандидатури Вітренка на посаду міністра енергетики було б правильним рішенням. За її словами, цей ринок вже протягом багатьох років контролюють представники великого бізнесу й вони не хочуть його втрачати.

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Кравчук зазначила, що зараз дуже складно знайти кандидата, який був би віддаленим від "бізнесових інтересів" та хотів би працювати для громадян й держави.

Вважаю, що Вітренко є таким кандидатом і варто повернутися до цього питання згодом, коли в нас буде більше часу на додаткове обговорення,

– наголосила Кравчук.

Чому ухвалили закон про держслужбу

За словами депутатки, якби закон про держслужбу "провалили" після того, як його ветував президент, то були б дискусії щодо працездатності Верховної Ради.

"Якщо говорити загалом про те, як треба вирішувати питання з виконувачем обов'язків і його функціями, то точно не подаючи правки до законопроєктів, які не мають до цього стосунку", – розповіла нардепка.

Кравчук зазначила, що тепер виконувач обов'язків зможе виплатити зарплату, зокрема 35 тисячам шахтарів та іншим працівникам. Як зазначила депутатка, якби законопроєкт не ухвалили, то вже через декілька днів вони б зібралися під парламентом, щоб дізнатися, де їхня заробітна плата.

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