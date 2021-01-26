Вітренко не планує відмовлятися від мільйонної премії заради посади в уряді, – Качура

"Слуга народу" не голосувала на засіданні фракції щодо призначення Юрія Вітренка в уряд, але ще буде розглядати це питання. Втім, далеко не всі депутати підтримують ідею зробити Вітренка першим віцепрем'єром.

Джерело: 24 канал

Наприклад, нардеп Олександр Качура заявив, що не певен у підтримці кандидатури Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єра – через його позицію щодо премії від "Нафтогазу".

До теми "Слуги народу" на засіданні фракції обговорили питання Вітренка: як усе закінчилися

Качура запитав у Вітренка про його мільйонні премії

В ефірі одного з українських телеканалів Качура пояснив, що саме у призначенні Вітренка в уряд Шмигаля турбує особисто його та інших парламентарів із президентської фракції.

Депутат запитав у Вітренка, чи готовий той віддати 4 мільйони доларів США (це гроші від "Нафтогазу" у формі премії за перемогу в суді над російським "Газпромом") на благодійність чи боротьбу з коронавірусом.

Пан Вітренко відповів ствердно - що він не буде цього робити,

– заявив Качура.

На його думку, якщо хтось хоче "претендувати на таку посаду", то повинен "або йти й працювати на благо українського народу, або йти й займатися бізнесом, де про премії ніхто не питає".

Коротко про шлях Вітренка в уряд

За призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єра та міністра енергетики Верховна Рада голосувала 17 грудня.

Але тоді тільки 186 нардепів із 226 необхідних проголосували за.

21 грудня Кабмін призначив Вітренка виконувачем обов'язків голови Міненерго.

Цікаво, що за приблизно такою ж схемою відбувалося й призначення Сергія Шкарлета в Міносвіти.

Радимо прочитати Що відомо про тимчасового очільника Міненерго Юрія Вітренка: біографія