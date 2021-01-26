Вітренко не планує відмовлятися від мільйонної премії заради посади в уряді, – Качура
"Слуга народу" не голосувала на засіданні фракції щодо призначення Юрія Вітренка в уряд, але ще буде розглядати це питання. Втім, далеко не всі депутати підтримують ідею зробити Вітренка першим віцепрем'єром.
Джерело: 24 канал
Наприклад, нардеп Олександр Качура заявив, що не певен у підтримці кандидатури Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єра – через його позицію щодо премії від "Нафтогазу".
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Качура запитав у Вітренка про його мільйонні премії
В ефірі одного з українських телеканалів Качура пояснив, що саме у призначенні Вітренка в уряд Шмигаля турбує особисто його та інших парламентарів із президентської фракції.
Депутат запитав у Вітренка, чи готовий той віддати 4 мільйони доларів США (це гроші від "Нафтогазу" у формі премії за перемогу в суді над російським "Газпромом") на благодійність чи боротьбу з коронавірусом.
Пан Вітренко відповів ствердно - що він не буде цього робити,
– заявив Качура.
На його думку, якщо хтось хоче "претендувати на таку посаду", то повинен "або йти й працювати на благо українського народу, або йти й займатися бізнесом, де про премії ніхто не питає".
Коротко про шлях Вітренка в уряд
- За призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єра та міністра енергетики Верховна Рада голосувала 17 грудня.
- Але тоді тільки 186 нардепів із 226 необхідних проголосували за.
- 21 грудня Кабмін призначив Вітренка виконувачем обов'язків голови Міненерго.
- Цікаво, що за приблизно такою ж схемою відбувалося й призначення Сергія Шкарлета в Міносвіти.
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