Ми повинні перейти на ядерне паливо США замість палива з Росії, – Вітренко

Україна повинна повністю перейти на використання ядерного палива з США. Таким чином держава зможе відмовитись від російського.
Джерело: Інтерфакс – Україна
Про це заявив виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко.
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Вітренко наголосив, що необхідно інтегрувати енергосистему України з європейською. За його словами, це навіть може відбутись раніше 2023 року, як планували.
Ми повинні перейти на поставки ядерного палива з США замість палива з Росії,
– сказав політик.
У Міненерго запевнили, що інтеграція з європейським ринком – це інтеграція з чесними правилами та ефективною конкуренцією. Україна прагне до цього.
Вітренко зауважив, що без такої інтеграції держава не досягне бажаного рівня конкуренції. Все тому, що концентрація на наявному ринку і цілісність гравців не дозволить цього.
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