Україна повинна повністю перейти на використання ядерного палива з США. Таким чином держава зможе відмовитись від російського.

Джерело: Інтерфакс – Україна

Про це заявив виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

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Що кажуть в Міненерго

Вітренко наголосив, що необхідно інтегрувати енергосистему України з європейською. За його словами, це навіть може відбутись раніше 2023 року, як планували.

Ми повинні перейти на поставки ядерного палива з США замість палива з Росії,

– сказав політик.

У Міненерго запевнили, що інтеграція з європейським ринком – це інтеграція з чесними правилами та ефективною конкуренцією. Україна прагне до цього.

Вітренко зауважив, що без такої інтеграції держава не досягне бажаного рівня конкуренції. Все тому, що концентрація на наявному ринку і цілісність гравців не дозволить цього.

Використання ядерного палива США в Україні

У вересні 2020 року американська компанія Westinghouse Electric Company і та український "Енергоатом" підписали контракт про постачання ядерного палива для реакторів Рівненської АЕС.

Перед тим американське паливо вже використовували на 6 українських реакторах.

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