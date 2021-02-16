Особиста образа, – екснардепка Войціцька пояснила, чому Вітренко хоче звільнити Коболєва

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко звернувся до прем’єра Шмигаля із пропозицією звільнити голову правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва. Ймовірно, міненергетики просто хоче "помститися".

Таку думку висловила екснардепка Вікторія Войціцька. Вона розповіла, чому Вітренко намагається усунути Коболєва і чи дійсно є для цього підстави.

До теми Чому Кабмін має звільнити Коболєва та інших керівників Нафтогазу: Вітренко назвав причини

Серед однієї з причин, які назвав Вітренко, мовиться про скорочення видобутку газу. За словами екснардепки, справді не було виконано показників. Однак тренд на невиконання цих програм спостерігався і раніше.

Вона вважає, що Вітренко лише зараз підняв питання про звільнення Коболева через особисті причини.

Для мене виглядає це як особиста вендета, образа Вітренка на Коболєва за те, що він не оцінив його внеску в перемозі Україні в Стокгольмському арбітражі,

– вважає Войціцька.

До того ж, всі спроби Вітренка реформувати певні схеми та підходи в "Нафтогазі" Коболєв не сприйняв позитивно, додала депутатка. Вона вважає, що міненергетики сьогодні зазіхнув на Коболєва, що "показати, хто в домі господар".

Що відомо про звернення Вітренка про звільнення Коболєва

Відповідний лист Вітренка до глави уряду опинився у розпорядженні видання "Українська правда".

Виконувач обов'язків міністра наводить низку причини, які, на його думку, є підставами для звільнення Коболєва та Наглядової ради. Зокрема, начебто "Нафтогаз" не виконав показник видобутку газу у 2020 році.

Ще Вітренко стверджує, що компанія начебто планує скорочувати показники видобутку газу наступні 5 років.