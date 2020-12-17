На посаду міністра енергетики у "Слузі народу" пропонували колишнього директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка. Проте відповідне голосування Рада провалила.

Сам Вітренко вважає це корисним досвідом. Так на результати голосування він відреагував на своїй фейсбук-сторінці.

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Кандидат подякував усім, хто його підтримував. "Тепер можу сказати своїм дітям, що не відмовився допомогти країні в складний час", – підкреслив він.

Щиро бажаю народним депутатам знайти кращого кандидата, який зможе зробити нашу країну сильнішою,

– наголосив Вітренко.

До свого допису він прикріпив зображення з цитатою Вінстона Черчилля: "У вас є вороги? Добре. Значить у своєму житті ви щось колись відстоювали".

Зауважимо, що під час голосування у залі парламенту 17 грудня Юрія Вітренка підтримали лише 186 нардепів із 226 необхідних.

Хто такий Юрій Вітренко: коротко