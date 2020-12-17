Вітренка не призначали головою Міненерго: як відреагував кандидат
На посаду міністра енергетики у "Слузі народу" пропонували колишнього директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка. Проте відповідне голосування Рада провалила.
Сам Вітренко вважає це корисним досвідом. Так на результати голосування він відреагував на своїй фейсбук-сторінці.
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Кандидат подякував усім, хто його підтримував. "Тепер можу сказати своїм дітям, що не відмовився допомогти країні в складний час", – підкреслив він.
Щиро бажаю народним депутатам знайти кращого кандидата, який зможе зробити нашу країну сильнішою,
– наголосив Вітренко.
До свого допису він прикріпив зображення з цитатою Вінстона Черчилля: "У вас є вороги? Добре. Значить у своєму житті ви щось колись відстоювали".
Зауважимо, що під час голосування у залі парламенту 17 грудня Юрія Вітренка підтримали лише 186 нардепів із 226 необхідних.
Хто такий Юрій Вітренко: коротко
- Український економіст та фінансист. Народився 17 вересня 1976 року в Києві. Зараз є гендиректором власної інвестиційної компанії AYA Capital.
- Відомий своєю роботою на посаді директора "Нафтогазу" та перемогою у міжнародному арбітражі проти російського "Газпрому" на майже 3 мільярди доларів.
- Варто зауважити, що Вітренко пропрацював у "Нафтогазі" аж 18 років, поки у компанії не скоротили його посаду
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