Вітренка можуть спробувати призначити втретє: що кажуть "слуги"

У "Слузі народу" не виключають, що Верховна Рада може втретє спробувати призначити Юрія Вітренка міністром енергетики. Ймовірно, це відбудеться на наступному пленарному тижні, тобто 2 – 5 березня.

Про повторне винесення кандидатури Вітренка вирішуватимуть на засіданні фракції. Про це заявили заступники глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко та Євгенія Кравчук.

Важливо Готують рішення: Вітренко розповів, чи зросте ціна на газ у квітні

Що кажуть у "Слузі народу" Засідання фракції відбудеться у понеділок. Корнієнко розповів, що тривають консультації, оскільки саме "Слуга народу" повинна запропонувати прем'єр-міністру кандидатуру. Чи буде це пан Вітренко або хтось інший – будемо працювати над цим,

– зазначив напдеп.

Кравчук додала, що її цілком влаштовує кандидатура Вітренка, адже він розуміє, що потрібно робити. За словами політикині, його призначення було б абсолютно логічними.

Чи є голоси на підтримку Вітренка

Корнієнко зазначив, що поки "не рахував", чи є достатньо голосів для призначення Вітренка.

За словами Корнієнка, Вітренка хочуть призначити не тільки міністром енергетики, а й першим віцепрем'єр-міністром для "посилення уряду".

Що відомо про попередні спроби призначення Вітренка

До теми Що відомо про тимчасового очільника Міненерго Юрія Вітренка: біографія