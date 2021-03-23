У Чернівцях оголосили підозру в розтраті колишній посадовиці комунального підприємства. Кілька років тому жінка витратила мільйон гривень на зарплати працівникам "Теплокомуненерго", хоч і знала, що гроші виділили на інше.

Заступниця директора в цей момент була виконувачем обов’язків керівника підприємства. Наразі відмовилась давати коментарі ЗМІ до завершення судового процесу.

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Що з’ясувало слідство

У жовтні 2018 року підозрювана використала 1 мільйон гривень не за призначенням. Ці гроші мали піти на модернізацію систем теплопостачання.

Про те, що жінка ймовірно використала кошти на виплату зарплати повідомив "Суспільному" директор цього підприємства. Він зазначив, що в той момент була заборгованість перед працівниками.

Що далі відбулося з грошима

Вищевказаний мільйон гривень майже одразу повернули. Це було легко зробити, оскільки їх перерахували з внутрішніх рахунків "Теплокомуненерго".

Як помітили нецільове використання коштів – невідомо.

Яке покарання за це можливе

Чиновниці оголосили підозру за статтею про нецільове використання бюджетних коштів. Максимальне покарання за нею – від 2 до 6 років ув'язнення. Також суд може заборонити їй займатися посадовою діяльністю протягом 3 років.