Зеленський повинен звільнити усіх, хто штовхає країну в прірву, – Шабунін про ситуацію з НАБУ

Ситуація з НАБУ та звільненням Артема Ситника показує, що Україну просто хочуть скинути у прірву. Щоб цього не сталось, Володимирові Зеленському необхідно звільнити усіх, хто є загрозою.

Таку думку в своєму відеоблозі "Право на гідність" висловив Віталій Шабунін. Він додав, що ці люди небезпечні не лише для України, але й для самого Зеленського.

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"Зеленський мав би просто зараз звільнити людей, які штовхають в прірву і його, і всю країну. Ці люди загрожують національній безпеці України значно більше, ніж всі Шарії разом взяті", – сказав він.

Він пояснив, що через ситуацію з НАБУ Україна ризикує втратили транш від МВФ. Річ у Тім, що міжнародний партнер ніколи не погодить новий законопроєкт щодо відомства.

Чому МВФ не погодить документ

За словами Шабуніна, законопроєкт порушує не лише останній Меморандум, а й головну антикорупційну вимогу МВФ у співпраці з Україною – незалежність антикорупційних органів.

Головним елементом такої незалежності є неприпустимість звільнення їх керівників з політичних мотивів,

– зауважив він.

Міністр юстиції Денис Малюська сам запевнив, що звільнення Ситника – політичне рішення.

Про те, що Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення керівника НАБУ Артема Ситника стало відомо 17 лютого.

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