Дубінський може поговорити з Зеленським і уникнути конфлікт, – Безгін

Анонімне голосування щодо виключення Олександра Дубінського з фракції завершилось 29 січня. Учасниками голосування стали 175 нардепів. 100 з них проголосували за виключення Дубінського.
Джерело: 24 канал
Представник фракції Віталій Безгін розповів, що Дубінський має час і можливість врегулювати конфлікт, якщо добровільно покине фракцію "Слуг народу".
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Безгін зазначив, що у додатку не голосував, але на засіданні фракції 1 лютого планує проголосувати за виключення Дубінського.
Дубінський може до 1 лютого зустрітись із президентом та керівництвом фракції й врегулювати конфлікт. Тобто, погодитись із попередньою пропозицією Зеленського та добровільно покинути фракцію,
– заявив Безгін
На думку Безгіна, правильно було б скласти повноваження на час вирішення цього конфлікту і на посаді очільника осередку партії "Слуги народу" в Київській області, яким зараз керує Дубінський.
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