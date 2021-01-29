Анонімне голосування щодо виключення Олександра Дубінського з фракції завершилось 29 січня. Учасниками голосування стали 175 нардепів. 100 з них проголосували за виключення Дубінського.

Джерело: 24 канал

Представник фракції Віталій Безгін розповів, що Дубінський має час і можливість врегулювати конфлікт, якщо добровільно покине фракцію "Слуг народу".

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Безгін зазначив, що у додатку не голосував, але на засіданні фракції 1 лютого планує проголосувати за виключення Дубінського.

Дубінський може до 1 лютого зустрітись із президентом та керівництвом фракції й врегулювати конфлікт. Тобто, погодитись із попередньою пропозицією Зеленського та добровільно покинути фракцію,

– заявив Безгін

На думку Безгіна, правильно було б скласти повноваження на час вирішення цього конфлікту і на посаді очільника осередку партії "Слуги народу" в Київській області, яким зараз керує Дубінський.

Справа Дубінського: що відомо

Проти Дубінського та ще декількох українців США ввели санкції 11 січня 2021 року. Причиною для цього стало втручання у вибори президента Америки.

Президент України Володимир Зеленський попросив Дубінського самостійно покинути фракцію, проте він відмовився.

Засідання фракції "Слуги народу" відбудеться у понеділок, 1 лютого 2021 року.

175 нардепів проголосували у анонімному додатку щодо справи Дубінського. 75 депутатів не підтримують виключення Дубінського.



США ввели санкції проти українських політиків / Інфографіка 24 каналу