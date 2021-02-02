На засіданні Миколаївської міської ради трапився курйозний інцидент. Депутати "Опозиційної платформи – За життя" відмовилися під час виступу переходити на українську мову. Мер міста Олександр Сєнкевич знайшов вихід із ситуації.

Джерело: НикВести

Політик взявся за синхронний переклад депутатів. Цей випадок трапився на сесії Миколаївської міськради у вівторок, 2 лютого.

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Коли депутат Владислав Чайка почав свій виступ російською, це обурило решту його колег у залі. Політика попросили продовжити свою промову українською.

У відповідь депутат ОПЗЖ запевнив, що може говорити як українською, так і російською, мовляв – йому немає різниці. "Ми зараз займаємося не політикою, а економікою", – зазначив він.

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Тоді міський голова Сєнкевич нагадав йому про мовний закон, згідно з яким депутати повинні на сесії спілкуватися державною. Чайка ж відповів, що "не порушує Конституцію".

"Я буду вас перекладати", – сказав Сєнкевич й одразу ж виконав свою обіцянку. Та ж історія повторилася й з іншим депутатом ОПЗЖ – Олександром Медведєвим.

Йому, схоже, не сподобалася ініціатива міського голови. Політик запропонував оплатити послуги перекладача-мера "коштом премій, які він собі виписує"

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