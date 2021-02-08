Зеленський виступає на форумі "Україна 30" щодо коронавірусу: відео

Президент Володимир Зеленський відвідав Всеукраїнський форум щодо коронавірусу "Україна 30". Глава держави звернувся до українців на початку заходу.
Форум проходитиме у Києві з 8 до 10 лютого. Його відвідає низка експертів та посадовців, які, зокрема, відповідатимуть на найпоширеніші запитання українців.
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Президент анонсував серію із 30 масштабних щотижневих форумів в Україні. Він назвав це стартом великого суспільного діалогу за участю влади, громадськості та міжнародних партнерів.
За словами Володимира Зеленського, протягом наступних місяців, окрім COVID-19, підійматимуть такі важливі теми:
Зеленський підкреслив, що у 2021 році Україна відзначатиме 30 річницю здобуття Незалежності. "Не тільки один день, а весь цей рік буде сповнений низкою заходів та важливих подій", – запевнив він.
Президент пообіцяв, що формат святкування 24 серпня буде для України безпрецедентним. Мовляв, 30 років незалежності – не просто знакова дата, а й час, аби підбити попередні підсумки, проаналізувати успіхи та помилки.
Глава держави прагне, аби Україна створювала та ставала місцем дії для нових міжнародних платформ, форматів та інституцій, які об'єднають різні країни для подолання глобальних викликів.
Декілька саме таких форматів обов'язково з'являться в Україні вже цьогоріч напередодні святкування Дня Незалежності. Фактично ці ініціативи втілюються вже сьогодні,
– наголосив Зеленський.
"І я вірю, що обговорення у наступні 3 дні форуму сприятимуть у подоланні COVID-19 та будуть корисними не тільки для України, але й для багатьох інших країн світу", – додав він.
Зеленський підкреслив, що вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться вже у лютому. Аби зменшити недовіру українців до щеплення, президент готовий на власному прикладі показати його безпечність.
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