Президент Володимир Зеленський відвідав Всеукраїнський форум щодо коронавірусу "Україна 30". Глава держави звернувся до українців на початку заходу.

Форум проходитиме у Києві з 8 до 10 лютого. Його відвідає низка експертів та посадовців, які, зокрема, відповідатимуть на найпоширеніші запитання українців.

До теми Запитання до Зеленського: про що хоче поговорити президент на Всеукраїнському референдумі

Про серію форумів та 30 річницю незалежності

Президент анонсував серію із 30 масштабних щотижневих форумів в Україні. Він назвав це стартом великого суспільного діалогу за участю влади, громадськості та міжнародних партнерів.

За словами Володимира Зеленського, протягом наступних місяців, окрім COVID-19, підійматимуть такі важливі теми:

безпеки та оборони;

миру та війни;

Криму та Донбасу;

комунальних тарифів;

судової та антикорупційної системи;

сільського господарства;

диджиталізації та інфраструктури;

освіти, науки, культури та спорту;

медичної та соціальної сфер;

української промисловості;

екології;

місцевого самоврядування тощо.

Зеленський підкреслив, що у 2021 році Україна відзначатиме 30 річницю здобуття Незалежності. "Не тільки один день, а весь цей рік буде сповнений низкою заходів та важливих подій", – запевнив він.

Президент пообіцяв, що формат святкування 24 серпня буде для України безпрецедентним. Мовляв, 30 років незалежності – не просто знакова дата, а й час, аби підбити попередні підсумки, проаналізувати успіхи та помилки.

Глава держави прагне, аби Україна створювала та ставала місцем дії для нових міжнародних платформ, форматів та інституцій, які об'єднають різні країни для подолання глобальних викликів.

Декілька саме таких форматів обов'язково з'являться в Україні вже цьогоріч напередодні святкування Дня Незалежності. Фактично ці ініціативи втілюються вже сьогодні,

– наголосив Зеленський.

"І я вірю, що обговорення у наступні 3 дні форуму сприятимуть у подоланні COVID-19 та будуть корисними не тільки для України, але й для багатьох інших країн світу", – додав він.

Про вакцинацію від COVID-19

Зеленський підкреслив, що вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться вже у лютому. Аби зменшити недовіру українців до щеплення, президент готовий на власному прикладі показати його безпечність.

Крім цього, глава держави запевнив, що до кінця першої половини 2022 року в Україні мають намір вакцинувати до 50% громадян. Мовиться про препарати компаній Pfizer, Sinovac, Novavax та AstraZeneca.

Виступ Зеленського на Всеукраїнському форумі "Україна 30": дивіться відео

Ситуація з COVID-19 в Україні: основне

Станом на 8 лютого в Україні підтвердили 1 246 990 випадків коронавірусу COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 23 644 людини. Одужати вдалося 1 075 743 пацієнтам.

випадків коронавірусу COVID-19. Від ускладнень хвороби померли людини. Одужати вдалося 1 075 743 пацієнтам. Зазначимо, що кількість тих, хто одужав, та інфікованих за попередню добу – майже на одному рівні. Очолює рейтинг за кількістю нових захворювань Івано-Франківщина.

Як запевнив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, вакцинація в Україні розпочнеться вже 15 лютого. Проте дату можуть змістити, якщо з'являться непередбачувані обставини.

Найближчим часом Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNtech у рамках ініціативи COVAX. Першими почнуть щеплювати медиків та військових у зоні ООС.



Як відбуватиметься вакцинація в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу