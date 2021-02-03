Фашистський диявол: на виступ Рабіновича у Раді наклали музику – курйозне відео

Емоційний виступ нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича у Раді розвеселив українців та його колег з інших фракцій. Ще більше сміялись користувачі соцмереж, коли з'явилось змонтоване відео з виступу, на яке наклали рок-музику.
Джерело: hromadske.ua
Ролик змонтував журналіст видання Богдан Кутєпов. Ролик назвали авторським відеокліпом.
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"Наш Богдан Кутєпов створив неофіційний гімн для ZIK, "112 Україна" і NewsOne – Death Metall Satan Mix 2021", – написали на сторінці hromadske.ua.
Найбільше користувачі оцінили саме текст пісні – він складався саме з фраз Рабіновича. У ролику спотвореним голосом Рабіновича мовиться про:
На виступ Рабіновича наклали музику: дивіться відео
Що сказав Рабінович у Раді: дивіться відео