Фашистський диявол: на виступ Рабіновича у Раді наклали музику – курйозне відео
Емоційний виступ нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича у Раді розвеселив українців та його колег з інших фракцій. Ще більше сміялись користувачі соцмереж, коли з'явилось змонтоване відео з виступу, на яке наклали рок-музику.
Джерело: hromadske.ua
Ролик змонтував журналіст видання Богдан Кутєпов. Ролик назвали авторським відеокліпом.
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"Наш Богдан Кутєпов створив неофіційний гімн для ZIK, "112 Україна" і NewsOne – Death Metall Satan Mix 2021", – написали на сторінці hromadske.ua.
Найбільше користувачі оцінили саме текст пісні – він складався саме з фраз Рабіновича. У ролику спотвореним голосом Рабіновича мовиться про:
- "зелених";
- фашистських дияволів;
- "агромную страну".
На виступ Рабіновича наклали музику: дивіться відео
Емоційний виступ Рабіновича: причина
- Рабінович з колегами з "Опозиційної платформи – За життя" виступив у Раді 3 лютого.
- Його промова була емоційною. Причиною стало саме блокування телеканалів лідера партії Віктора Медведчука.
- ОПЗЖ прикривається нібито "тиском на свободу слова". Водночас президент Володимир Зеленський, який і ініціював санкції, запевнив, що Україна не проти свободи слова, а проти пропаганди.
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