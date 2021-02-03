Емоційний виступ нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича у Раді розвеселив українців та його колег з інших фракцій. Ще більше сміялись користувачі соцмереж, коли з'явилось змонтоване відео з виступу, на яке наклали рок-музику.

Джерело: hromadske.ua

Ролик змонтував журналіст видання Богдан Кутєпов. Ролик назвали авторським відеокліпом.

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"Наш Богдан Кутєпов створив неофіційний гімн для ZIK, "112 Україна" і NewsOne – Death Metall Satan Mix 2021", – написали на сторінці hromadske.ua.

Найбільше користувачі оцінили саме текст пісні – він складався саме з фраз Рабіновича. У ролику спотвореним голосом Рабіновича мовиться про:

"зелених";

фашистських дияволів;

"агромную страну".

На виступ Рабіновича наклали музику: дивіться відео

Емоційний виступ Рабіновича: причина

Рабінович з колегами з "Опозиційної платформи – За життя" виступив у Раді 3 лютого.

Його промова була емоційною. Причиною стало саме блокування телеканалів лідера партії Віктора Медведчука.

ОПЗЖ прикривається нібито "тиском на свободу слова". Водночас президент Володимир Зеленський, який і ініціював санкції, запевнив, що Україна не проти свободи слова, а проти пропаганди.

Що сказав Рабінович у Раді: дивіться відео