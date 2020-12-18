Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро повідомили заступнику Офісу президента Олегу Татарову про підозру у справі, в якій також фігурує експрем’єр Володимир Гройсман та ймовірний хабар у понад 75 мільйонів гривень.

Як повідомило НАБУ, детективи під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили заступнику Єрмака про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Резонансна справа пов’язана із незаконним заволодінням майном Нацгвардії на понад 81 мільйон гривень. Ще один фігурант справи – екснардеп Максим Микитась, який у змові з колишнім керівником Нацгвардії та іншими особами організував корупційну схему із заволодіння нерухомістю Нацгвардії. На думку слідства, Олег Татаров, який був на той час топ-посадовцем держкомпанії "Укрбуд", був причетним до хабаря за недостовірний висновок судового експерта.

У цій же справі НАБУ провело обшуки в структурах Володимира Гройсмана. За версією слідства, в часи прем’єрства Володимир Гройсман нібито отримав через посередників хабар за призначення Олександра Лятамбора президентом державної корпорації "Укрбуд".

Речник Гройсмана Василь Рябчук заявив, що ця інформація – "абсолютна брехня", а експрем’єр "не має жодного стосунку до будь-яких корупційних діянь".

Директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю "zn.ua" повідомив, що детективи бюро перевіряють інформацію про можливий хабар колишньому прем'єру Володимиру Гройсману, але поки не можуть нічого коментувати, адже розслідування у справі "Укрбуду" триває. Він підтвердив факт обшуків, зокрема, й у приміщенні колишнього прем’єра.



Директор НАБУ додав, що експертизу з оцінки приміщення у справі Гройсмана ще не завершили, тому він не може "ні в позитивному, ні в негативному ключі коментувати цю справу". Артем Ситник також заявив, що як тільки будуть стовідсоткові докази тієї або іншої версії, у НАБУ все прокоментують. Він додав, що для НАБУ не дуже добре, що інформація про обшуки і ймовірний хабар Гройсману просочилася у ЗМІ.

Журналіст Владислав Сидоренко побував в офісі у житловому комплексі "Аристократ". Охоронці офісного приміщення, адреса якого фігурує в документах слідства, підтвердили, що там знаходиться офіс експрем’єра Гройсмана.