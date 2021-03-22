Після погрому біля Офісу Президента, який відбувся 20 березня під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка, усі мають зробити відповідні висновки. Зокрема, це стосується представників влади.

Депутат від фракції "Слуга народу" Василь Мокан у програмі "Між іншим" заявив, що в акції протесту брали участь мирно налаштовані громадяни. Однак він припустив, що там також була "купка провокаторів", які дискредитували саму форму протесту.

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Мокан зазначив, що саме ці люди й залишили на стінах непотрібні та заборонені законодавством написи й символи. На його думку, вони мають понести за це відповідальність.

Першочергово засуджую наругу над державною символікою і нанесення заборонених законодавством символів. Методи можуть бути мирним, але це не має бути знущанням над державними символами,

– наголосив депутат.

Як розповів Мокан, наразі невідомо, хто саме наносив на стіни Офісу Президента заборонені символи. Однак правоохоронці мають з'ясувати, коли це сталося, за яких обставин і хто має за це відповідати.

Чи варто скликати позачергове засідання

Мокан зауважив, що такі методи не є прийнятними для мирного протесту. Втім, на його думку, лише заради цього не варто збиратися на позачергове засідання.

Довідка. У "Слузі народу" висловили обурення діями прихильників активіста Сергія Стерненка під час акції 20 березня під Офісом Президента. Депутати ініціювали проведення позачергового засідання, у якому мають взяти участь силовики.

Як зауважив нардеп, якщо депутати й зберуться на таке засідання, то їм варто розглянути й низку інших питань, які є важливими для суспільства.

"Висновки мають зробити всі, в тому числі влада та фракція "Слуга народу", адже необхідність судової реформи активізовується з новою силою", – заявив Мокан.

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