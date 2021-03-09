Вищу раду правосуддя спершу треба очистити, – Каленюк оцінила з'їзд суддів у Києві

В Києві 9 березня розпочався з'їзд суддів, на якому повинні обрати 4 нових членів Вищої ради правосуддя та голову Конституційного суду. Однак перед цим призначенням, необхідно повністю очистити ВРП.

І вже нові члени Вищої ради правосуддя мають обиратися за прозорим і зрозумілим конкурсом. Таку думку висловила виконавча директорка "Центру протидії корупції" Дар'я Каленюк.

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ВРП має надзвичайно багато повноважень, – Каленюк

"ВРП є символом суддівської корупції в України. Її потрібно очистити перед тим, як обирати нових членів", – підкреслила юристка.

Вона вважає, що насамперед потрібно:

оцінити наскільки кандидати є доброчесними;

переглянути їхню декларацію та попередні вироки;

подивитися, які статки записані на цих суддів.

Адже Вища рада правосуддя – це орган, який має надзвичайно багато повноважень. Він може звільняти суддів, накладати на них дисциплінарні стягнення. Також має визначальну роль при обранні й призначенні нових суддів.

З'їзд суддів збирається і без будь-яких конкурсів чи публічних обговорень обирає ще 4 людей до цього "суддівського мордору". Реформи не буде, якщо без конкурсу оберуть нових очільників цього органу,

– наголосила Дар'я Каленюк.

За її словами, якщо все-таки судді оберуть нових членів ВРП, треба діяти виключно в рамках змін до закону про судову систему.

Виконавча директорка "Центру протидії корупції" пригадала, нещодавно президент подав законопроєкт, який передбачає реформування ВРП. Але якщо з'їзд призначить 4 нових членів органу, потрібно буде просувати в цьому законі зміни, які дозволили б це скасувати.

Вони наполягають, що проводити з'їзд не можна. А обирати нових членів ВРП та суддю КСУ треба лише після зміни правил обрання.

У київському готелі "Президент" вранці 9 березня розпочався 18 з'їзд суддів. Водночас під його стінами протестують активісти

Дар'я Каленюк прокоментувала з'їзд суддів у Києві: дивіться відео