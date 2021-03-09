Вищу раду правосуддя спершу треба очистити, – Каленюк оцінила з'їзд суддів у Києві
В Києві 9 березня розпочався з'їзд суддів, на якому повинні обрати 4 нових членів Вищої ради правосуддя та голову Конституційного суду. Однак перед цим призначенням, необхідно повністю очистити ВРП.
Джерело:24 канал
І вже нові члени Вищої ради правосуддя мають обиратися за прозорим і зрозумілим конкурсом. Таку думку висловила виконавча директорка "Центру протидії корупції" Дар'я Каленюк.
До теми Попри протести: в Києві розпочався з'їзд суддів – фото
ВРП має надзвичайно багато повноважень, – Каленюк
"ВРП є символом суддівської корупції в України. Її потрібно очистити перед тим, як обирати нових членів", – підкреслила юристка.
Вона вважає, що насамперед потрібно:
- оцінити наскільки кандидати є доброчесними;
- переглянути їхню декларацію та попередні вироки;
- подивитися, які статки записані на цих суддів.
Адже Вища рада правосуддя – це орган, який має надзвичайно багато повноважень. Він може звільняти суддів, накладати на них дисциплінарні стягнення. Також має визначальну роль при обранні й призначенні нових суддів.
З'їзд суддів збирається і без будь-яких конкурсів чи публічних обговорень обирає ще 4 людей до цього "суддівського мордору". Реформи не буде, якщо без конкурсу оберуть нових очільників цього органу,
– наголосила Дар'я Каленюк.
За її словами, якщо все-таки судді оберуть нових членів ВРП, треба діяти виключно в рамках змін до закону про судову систему.
Виконавча директорка "Центру протидії корупції" пригадала, нещодавно президент подав законопроєкт, який передбачає реформування ВРП. Але якщо з'їзд призначить 4 нових членів органу, потрібно буде просувати в цьому законі зміни, які дозволили б це скасувати.
Дар'я Каленюк прокоментувала з'їзд суддів у Києві: дивіться відео
Поділитися новиною