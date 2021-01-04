Очільник Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко висловив сподівання, що Верховна Рада у січні 2021 року ухвалить закон, який відновить роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це є однією з найбільших потреб для роботи судової системи.

Наразі принцип формування Комісії визнали частково неконституційним. Про це Андрій Овсієнко заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, таку "законодавчу прогалину" варто якнайшвидше ліквідувати. Овсієнко припустив, що судовій системі України потрібен закон, який допоможе створити Вищу кваліфікаційну комісію, зважаючи на конституційні норми та провідні світові практики.

Цьому закону також має довіряти судова система.

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Голова ВРП зазначив, що законопроєкт, який вніс Володимир Зеленський, доопрацьовують в комітеті парламенту з питань правової політики. Зокрема, на його думку, він виходить на "фінішну пряму".

Сподіваюся, незабаром ми побачимо фінальну версію законопроєкту, який буде внесений до сесійної зали парламенту,

– заявив Овсієнко.

Він також припустив, що це може статися вже у січні 2021 року.

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