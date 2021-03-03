Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. Причина – він погрожував, шантажував та здійснював тиск на інших суддів.

Друга Дисциплінарна палата ВРП встановила, що Ємельянов, перебуваючи на посаді Голови Ради суддів господарських судів України та заступника Голови Вищого господарського суду України, використовував службове становище.

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Чому суддю Ємельянова звільнили

Зокрема, він чинив тиск на суддів у справах до 2014 року, у яких, за його словами, вбачалося "державне питання".

У висновках Дисциплінарної палати вказано, що у період 2013 – 2014 років суддя втручався у процес судочинства, шантажував та погрожував судді Господарського суду Києва Аллі Пригуновій, для вирішення конкретних судових справ.

Наслідком стало формування у суспільстві негативного сприйняття діяльності судової влади, негативної оцінки ефективності функціонування всієї системи правосуддя та недовіри до суду,

– наголосили у ВРП.

Друга Дисциплінарна палата ВРП надала свій висновок щодо Ємельяненка ще у 2018 році, рада його підтримала. Але розгляд питання щодо звільнення судді відкладався аж 5 разів.

Що відомо про підозру Ємельянову

У 2016 році Генеральна прокуратура також оголосила підозру судді Ємельянову у незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ між суддями.

Як повідомляла програма "Наші гроші. Досудилися", в тексті підозри стверджувалося, що Ємельянов з колегою нібито вимагав від підлеглих суддів прийняття потрібних рішень щодо певних господарських справ.

Більше про суддю Ємельянова, його біографію, ймовірне приховування ним мільйонів на рахунках у Європі, а також інші справи, до яких він може бути причетним, читайте за посиланням.