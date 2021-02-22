Вища рада правосуддя покриває відвертих порушників: приклади

Володимир Зеленський нарешті подав у парламент законопроєкт, який мав би перезавантажити та очистити від недоброчесних Вищу раду правосуддя. Однак очікування і реальність знову виявились занадто різними.

Джерело: "Правосуддя по-новому" на 24 каналі

Громадські організації вже назвали відповідний проєкт неспроможним очистити ВРП та запустити справжню судову реформу. Поки влада далі імітує виконання обіцянок – ВРП продовжує карати незалежних суддів та покривати спійманих на корупційних схемах, брехні у деклараціях чи п'яними за кермом.

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Схеми з корупційною складовою

Усім відомо, що значна частина водіїв, яких ловлять п'яними за кермом уникають будь-якої відповідальності саме завдяки суддям. Існують роками напрацьовані схеми, які зазвичай мають корупційну складову. Це підтверджується свіжими вироками Вищого антикорсуду.

► Суддю Івана Тулика засудили до 6 років тюрми, його спіймали на хабарі саме за звільнення водія від покарання за нетверезе водіння.

► Ще один суддя з апеляційного суду Черкаської області Віталій Пономаренко проведе 2 роки за ґрати за те, що домовлявся з іншими суддями про "відмазування" таких водіїв.

Прикладів сумнівних судових рішень про звільнення п'яних водіїв від відповідальності тисячі, однак особливо вражає нещодавній випадок у Тернопільській області.

Закриття справи щодо ДТП на Тернопільщині

У вересні 2020 року неподалік Чорткова трапилась жахлива ДТП – автомобіль збив жінку, яку від удару просто розірвало. У крові водія виявили 1,74 проміле алкоголю, що майже у 9 разів більше за норму.

Була зареєстрована кримінальна справа, почалось розслідування, однак у кінці року справу по-тихому закрили. Оскільки водій був у стані сп'яніння, то 8 січня на нього склали протокол про адмінправопорушення та направили до Чортківського суду.



Кримінальну справу по-тихому закрили / Скриншот з відео 24 каналу

Вже через 20 днів суддя Василь Парфенюк визнав, що водій дійсно керував авто нетверезим, але закрив справу за закінченням строку. Тобто водія, який п'яним на смерть збив жінку, не посадили, не позбавили прав і навіть не оштрафували, а повністю звільнили від будь-якого покарання.

Звісно це шокує, тут найбільше питань вже не до водія, а до правоохоронців та суддів, які так цинічно відмазали його від відповідальності. І очевидно, що не просто так.

Кримінальну справу відновили

На відповідну справу звернув увагу відомий своєю принциповістю прокурор Божко, який у кінці січня 2020 року відновив кримінальну справу. Тож тепер є шанси, що і водій і ті, які його покривали будуть покарані.

Однією з ключових була і роль судді, який, очевидно, був учасником схеми та ухвалив незаконне рішення.

Відповідно до закону, після закриття кримінальної справи слідчий може скласти протокол про адмінправопорушення та передати до суду. У такому випадку водія можна покарати протягом 3 місяців з моменту закриття кримінальної справи.

Коли суддя Парфенюк розглядав протокол, строки ще не закінчились. Але, мабуть, була домовленість, що він "відмаже" водія, от він всупереч закону і порахував дні з моменту самого ДТП та закрив справу за строком, який насправді не закінчився.

Звернення до ВРП зі скаргою

Це кричуще порушення, тож я одразу звернувся до Вищої ради правосуддя зі скаргою на суддю Парфенюка. Вона потрапила до члена ВРП Віктора Матвійчука, який понад 20 років працював у прокуратурі і однозначно добре розуміє, що відбулось і де порушення.

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Однак вже за 2 дні я отримав ухвалу про повернення скарги. Цікаво, що зазвичай скарги місяцями лежать у ВРП без реакції, а тут 2 дні і готова ухвала. У ній Матвійчук стверджував, що я не навів доказів існування кримінальної справи та її закриття.

Проте у мене немає і не могло бути таких доказів. Та вони не потрібні, бо усі докази є у самій постанові суду, тобто усі підстави для відкриття провадження були, але Матвійчук дуже оперативно відкинув скаргу.

Отже, слідчі та суддя відмазали водія, а "відмазувати" суддю це вже функція ВРП. Я повторно подав цю ж скаргу, наразі вона на розгляді у члена ВРП Віктора Грищука. Переконаний, що спроби "порішати" за суддю будуть продовжуватись – тому треба пильно стежити за цією справою.

Випадки закриття справ за строками, які не закінчились

До речі, виявляється, що закриття справ щодо водіїв-п'яниць за строками, які насправді не закінчились є досить поширеною практикою серед суддів. Особливо яскравим є приклад заступниці голови Октябрського суду Полтави Ганни Андрієнко.



Андрієнко вказала, що строки закінчились, тоді коли вони ще тривали / Фото UA: Полтава

Вона лише за 2 роки закрила справи щодо пів сотні водіїв у зв'язку із закінченням строків. Водночас строки закінчувались через затягування самою суддею. Але у двох випадках Андрієнко у постанові вказала, що строки закінчились, тоді як насправді вони ще тривали.

Коли ж вона виявила це, то внесла виправлення до своїх постанов – мовляв, розгляд справ був не у дати, що вказані у постанові, а пізніше, вже після закінчення строків. Тільки от жодних слідів засідань у інші дати немає:

ні в системі суду;

ні у повістках;

ні у журналі засідань.

Тобто все має такий вигляд, що суддя для свого виправдання просто сфальшувала документи. За таке суддю треба однозначно звільняти і тут їй на допомогу прийшла членкиня ради правосуддя Оксана Блажівська.

Як Блажівська "допомагає" суддям

Відповідно до закону скарга на суддю має розглядатись не більше, ніж 2 місяці. Скарга на Андрієнко лежить у ВРП уже понад 9 місяців. Але найважливіше, що суддю можна покарати лише протягом 3 років з моменту проступку.

Цей строк вже майже закінчився, однак у ВРП відверто тягнуть. Очевидно, що Андрієнко хочуть врятувати від покарання таким же способом як вона рятувала п'яних водіїв.

Зауважу, що членкиня ВРП Блажівська системно використовує такий спосіб. Вона є доповідачем ще по одній дуже цікавій справі щодо голови Касаційного адміністративного суду Михайла Смоковича.

НАЗК виявило, що у 2017 році він "забув" задекларувати 360 тисяч гривень. Для нього це, мабуть, дрібниця, але відповідно до закону це істотне порушення, за яке його можуть і звільнити.



Суддю можна покарати лише протягом 3 років з моменту проступку / Скриншот з відео 24 каналу

Однак ця скарга вже понад рік лежить у Блажівської. Справу відкрили, але рішення все немає, а строк от-от закінчиться. Цікаво, що її рідна сестра Наталя Блажівська є суддею Касаційного адмінсуду, тобто пан Смокович є її керівником, а ще – саме цей суд розглядає усі справи за участі ВРП.

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На моє переконання, цим затягуванням справи підвішеного Смоковича користуються обидві сторони – суддя уникне покарання, а ВРП отримає потрібні їй рішення у суді. Все відповідно до правила Павла Вовка – "даш на даш".

Гучна справа судді Бабенка

У цієї ж Блажівської на розгляді є ще одна дуже гучна справа. У грудні 2019 суддя Шостого апеляційного адмінсуду Костянтин Бабенко утікав від поліції, а коли його наздогнали, виявилось, що він ледь на ногах стоїть, такий був п'яний.



Бабенко утікав від поліції ще у грудні 2019 року / Фото "Слідство.Інфо"

І хоча саме поліцейський його витягнув з автомобіля, Бабенко стверджував, що він взагалі не керував авто, а просто гуляв біля будинку. Ще він гучно заявляв, що є суддею і ніхто не має права його затримувати, навіть якщо когось вб'є.

Ця справа отримала значний резонанс, а заступник голови ВРП Маловацький гучно заявив, що кожен суддя, який сів п'яним за кермо має бути звільнений. Це на словах, а на практиці Вища рада правосуддя понад рік тягне з покаранням Бабенка.

До речі, її розгляд закритий і ніхто не може прийти на засідання. За рік уже все дослідили, допитали поліцейських, які підтвердили і те що за кермом був Бабенко, і як він утікав, і як прикривався статусом судді.

Сам Бабенко жодного разу не з'явився, замість нього ходить його адвокат Ростислав Кравець. Це і використовують у ВРП для затягування – вимагають, щоб він сам прийшов, а Бабенко все не ходить.

Зрештою і засідання у його справі теж не призначають. Невдовзі у половини членів цієї дисциплінарної палати закінчаться повноваження і справу взагалі можуть розпочати спочатку.

За яких умов можлива судова реформа

Натомість у ВРП дуже оперативно розглядають скарги на суддів Вищого антикорсуду і вже ухвалили дуже сумнівні рішення про покарання двох з них.

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У 2020 році колегія суддів ВАКС заявляла про втручання у їх роботу з боку ВРП, а нещодавно зі схожою заявою вже виступив весь суд. Це лише малесенька частина великої кількості прикладів, коли:

ВРП покриває недоброчесних;

тисне на незалежних;

застосовує подвійні стандарти;

толерує корупційні схеми.

Тому справжня судова реформа можлива лише за однієї умови – запровадження правил, які гарантовано призведуть до очищення і перезавантаження Вищої ради правосуддя.