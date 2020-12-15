На території Бабичівської сільської ради у Житомирській області виявили масштабну вирубку лісів. Завдані збитки сягають 6,3 мільйона гривень.

Особи порушників наразі встановити не вдалося, про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції України.

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Тож зловмисників тепер розшукуватимуть правоохоронці, яким Держекоінспекція передала усі необхідні матеріали перевірки.



На Житомирщині незаконно вирубали ліс / Фото ДЕІ

Очільник установи Андрій Мальований наголосив, що зловмисники повинні відшкодовувати збитки, завдані довкіллю. Вони також мають понести кримінальну відповідальність.

Довідка. Незаконна вирубка або перевезення, зберігання чи збут лісу караються штрафом на суму від 17 до 25,5 тисяч гривень або 3 роками обмеження чи позбавлення волі.

Система моніторингу DeepForest

Зауважимо, що у жовтні 2020 року в Україні запустили інноваційну систему моніторингу DeepForest. Вона допоможе контролювати вирубку лісів в режимі онлайн, отримуючи дані з супутників.

За підрахунками Держагентства лісових ресурсів, лише з 2015 по 2020 рік від незаконних вирубок Україна зазнала збитків приблизно на мільярд гривень. Ця сума у кілька разів перевищує фінансування лісової галузі.