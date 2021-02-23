Окрім біткойна, існує ще більше тисячі різних криптовалют. Однак віртуальні активи складаються не лише з криптовалют, а й віртуальних ігрових активів.

Біткойн, що коштує понад 50 тисяч доларів, має конкурентів. Зокрема, існують ще ефіріум, ріпл, догікоін, лайткоін.

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Існують різні криптовалюти

Криптовалюти бувають різні. Кожна валюта має свою цінність, тобто 1 долар не дорівнює 1 євро. Так само й у світі криптовалют. 1 біткойн зараз коштує понад 53 тисячі доларів. За прогнозами експертів, ціна може ще збільшитись.

Не тільки криптовалюта є складовою віртуальних активів. Наприклад, існують також віртуальні ігрові активи, ринок скінів. "Дивно чути, але це великий ринок і зараз він не є врегульований. Це вартість, яку можна поставити на облік, можна продати чи обміняти", – пояснив Борняков.

Чи варто вкладати гроші у біткойн

За словами банкіра Олега Гороховського, до кінця 2021 року вартість криптовалюти може зрости до 100 тисяч доларів. Він порекомендував усім, у кого є бажання, спробувати купити біткойн, але не для спекуляції, а інвестиції.

Зауважимо. Ціна криптовалюти постійно коливається. На такі коливання впливають навіть повідомлення мільярдера Ілона Маска у твіттері, який хештегом біткойн, збільшив його вартість на 5 тисяч доларів.

Для того, щоб купити криптовалюту на одній із численних бірж – достатньо мати банківську картку. Локальні біржі — це добре для початку, адже там дуже просто торгувати, заводити та виводити гроші. Однак існують і більш глобальні біржі. Щоб обізнаність українців у цій сфері зростала, Мінцифри на ютуб каналі Дія, розмістили декілька інформативних інтерв'ю.

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Погляд скептиків

На думку економіста Сергія Фурси, криптовалюта і біткойн – це спекулятивні інструменти, які зараз "на хайпі", тому постійно зростають в ціні.

Це бульбашка, яка суттєво надулася за останній час і продовжує надуватися. Насправді ми прямуємо до ситуації, коли рано чи пізно ця бульбашка трісне, що може вплинути на глобальну фінансову кризу,

– наголосив він.

Особистий досвід

Засновник фестивалю "Республіка" Андрій Зоін вперше дізнався про біткойн у 2015 році. Тоді чоловік провів експеримент та продав квитки на майбутній фестиваль за віртуальну валюту.



Засновник фестивалю Respublica / Фейсбук Андрія Зоіна

Ми не сподівались, що їх хтось купить, бо думали, що взагалі їх ніхто немає, але ми хотіли спробувати. Квитки на сайті можна було придбати і за українські гривні, і за біткойни,

– розповів Зоін.

За його словами, у такий спосіб вони продали близько 10 квитків за криптовалюту. Однак тоді у команди не було "ані гаманця для зберігання криптовалюти, ані розуміння, як все це працює". З 2015 року власники біткойнів зберігали їх на рахунку знайомого, який переїхав жити до Берліну.

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Продаж криптовалюти

Зоін розповів, що 2 місяці тому, коли вартість біткойна почала збільшуватись, команда згадала про валюту. Після створення гаманця, власники продали криптовалюту впродовж 30 хвилин.

Ми зраділи, тому що продавши 10 квитків у 2015 році, у еквіваленті 2 тисячі гривень, біткойн вдалось продати у 50 разів дорожче у 2021 році,

– поділився емоціями Андрій Зоін.

Біткойни в Україні

Щодня у світі продають і купують електронної валюти на суму чверть трильйона доларів. У 2020 році Україна посіла перше місце у світі з використання криптовалюти. Як зазначили у міністерстві цифрової трансформації, цьому сприяє активність українських підприємств, які займаються посередництвом на міжнародних маркетплейсах, де для розрахунку використовують віртуальні гроші.

Ми бачимо біткойн чи інші віртуальні активи, як засіб, в якому людство у майбутньому може побудувати свою фінансову систему. Це може перевернути принципи праці з фінансовими інструментами,

– зауважив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Погляд держави

Проте державні інституції дивляться на криптовалюту більш оптимістично. Там вважають, що невдовзі для багатьох українців такі терміни, як стейблкоін, токен та блокчейн, які досі багатьом незрозумілі, можуть увійти у повсякденність. У Верховній Раді вже пройшов перше читання закон про віртуальні активи.

Зверніть увагу! Якщо народні депутати його підтримують, то вся криптовалюта в Україні буде визнана вже офіційно.

У Мінціфри вважають, що більша частина ринку криптовалюти наразі перебуває в сірій зоні, а це створює загрозу для держави, бізнесу та користувачів.